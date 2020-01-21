В сети появился рекламный плакат Samsung Galaxy Z

Мы столкнулись с новой утечкой, которая демонстрирует рекламный плакат для грядущего складного телефона Samsung Galaxy Z, изображающий двухшарнирный дизайн, который позволяет ему разворачиваться в форме буквы Z. Однако, маловероятно, что он основан на дизайне, и гораздо более вероятно, что мы смотрим на стилизованный промо-образ для предстоящего Galaxy Z Flip, который будет использовать дизайн раскладушки и, как ожидается, поступит вместе с серией S20 11 февраля.
Нам не над чем работать, кроме самого плаката. Мы видим механизм двойного складывания, сопровождаемый светящимся складным экраном. Судя по всему, устройство будет иметь одну часть экрана снаружи, даже если его полностью сложить. Нам просто нужно подождать и посмотреть, действительно ли это новое устройство или просто специально созданный образ Galaxy Fold Z Flip.
В соответствующих новостях Samsung, как сообщается, предложит свой Galaxy Z Flip в эксклюзивных цветах южнокорейским перевозчикам. Пользователи SK Telecom, KT и LG Uplus получат ограниченную серию синего, красного и розового цветов, соответствующую цветам бренда оператора. В дополнение к трем ограниченным цветам раскладушка Galaxy Z Flip будет предлагаться в стандартном исполнении в черном, белом и фиолетовом цветах.
Samsung, как известно, уже некоторое время предлагает эксклюзивные варианты цветопередачи для своих телефонов благодаря таким устройствам, как Galaxy Note10, получая цвет Aura Red с некоторыми операторами по всему миру.
Нам не над чем работать, кроме самого плаката. Мы видим механизм двойного складывания, сопровождаемый светящимся складным экраном. Судя по всему, устройство будет иметь одну часть экрана снаружи, даже если его полностью сложить. Нам просто нужно подождать и посмотреть, действительно ли это новое устройство или просто специально созданный образ Galaxy Fold Z Flip.
В соответствующих новостях Samsung, как сообщается, предложит свой Galaxy Z Flip в эксклюзивных цветах южнокорейским перевозчикам. Пользователи SK Telecom, KT и LG Uplus получат ограниченную серию синего, красного и розового цветов, соответствующую цветам бренда оператора. В дополнение к трем ограниченным цветам раскладушка Galaxy Z Flip будет предлагаться в стандартном исполнении в черном, белом и фиолетовом цветах.
Samsung, как известно, уже некоторое время предлагает эксклюзивные варианты цветопередачи для своих телефонов благодаря таким устройствам, как Galaxy Note10, получая цвет Aura Red с некоторыми операторами по всему миру.