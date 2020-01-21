ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

12:00
Redmi K30 5G продается во всех четырёх цветах
09:27
В сети появился рекламный плакат Samsung Galaxy Z
07:34
Новый суббренд Xiaomi - POCO работает над тремя телефонами
05:41
Huawei объявляет полный список смартфонов, которые получат EMUI 10
23:07
Телевизоры Samsung с 8К разрешением: первая нашумевшая инновация 2020 года
20:13
Samsung назначает нового президента мобильного подразделения, и вот почему
18:00
Первая утечка Xiaomi Mi 10 Pro в виде живых фотографий
17:06
Что подарить на международный женский день коллегам по работе?
16:00
Предстоящий телефон Nubia Red Magic был замечен в утечке
14:00
Новый Samsung Galaxy S20 Ultra предоставляет обновленный дизайн установки камеры
12:00
В сети появилось живое изображение OnePlus 8 Pro
10:00
Xiaomi Mi 10 будет иметь камеру на 108 Мп
08:00
Баннер Xiaomi Mi 10 раскрывает дизайн и дату анонса
17:33
В Сеть попал постер с анонсом Mi 10, очень похож на официальный
14:41
Лучший Xiaomi за последнее время
06:00
В телефонах Xiaomi снова появилась функция, которой все рады
20:00
Android R (11) запущен на Google Pixel 4
18:00
OPPO Find X2 будет иметь крутой экран
16:00
Новый телефон от Honor уже в пути
14:00
В сети появилась полная утечка спецификаций серии Samsung Galaxy S20
12:24
EMUI 10 теперь выкатывается на Huawei P30 Lite
10:00
Утечка спецификаций камеры и аккумулятора Samsung Galaxy A31 и A41
08:00
Honor V30 Pro занимает второе место по камере в рейтинге DxOMark
20:00
Huawei P40 Pro Premium присоединится к P40 и P40 Pro
18:00
Samsung начинает продажи Galaxy A51 в Европе
16:00
POCO теперь независимый бренд
14:00
Появился новый доступный Oppo с большой батареей
12:00
Невероятно - TikTok свергает Facebook с пьедестала
09:19
Microsoft заявила о прекращении поддержки Windows 7
07:36
DxOMark не слишком доволен производительностью камеры Asus ROG Phone II
05:42
В сети появилась информация о сенсоре камеры для всех трех телефонов Samsung Galaxy S20
20:00
США собираются заблокировать больше продаж Huawei
18:00
Apple доминирует на рынке беспроводных гарнитур в 2019 году
 Больше новостей
» » В сети появился рекламный плакат Samsung Galaxy Z
-

В сети появился рекламный плакат Samsung Galaxy Z

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
361
Мы столкнулись с новой утечкой, которая демонстрирует рекламный плакат для грядущего складного телефона Samsung Galaxy Z, изображающий двухшарнирный дизайн, который позволяет ему разворачиваться в форме буквы Z. Однако, маловероятно, что он основан на дизайне, и гораздо более вероятно, что мы смотрим на стилизованный промо-образ для предстоящего Galaxy Z Flip, который будет использовать дизайн раскладушки и, как ожидается, поступит вместе с серией S20 11 февраля.
Нам не над чем работать, кроме самого плаката. Мы видим механизм двойного складывания, сопровождаемый светящимся складным экраном. Судя по всему, устройство будет иметь одну часть экрана снаружи, даже если его полностью сложить. Нам просто нужно подождать и посмотреть, действительно ли это новое устройство или просто специально созданный образ Galaxy Fold Z Flip.
В соответствующих новостях Samsung, как сообщается, предложит свой Galaxy Z Flip в эксклюзивных цветах южнокорейским перевозчикам. Пользователи SK Telecom, KT и LG Uplus получат ограниченную серию синего, красного и розового цветов, соответствующую цветам бренда оператора. В дополнение к трем ограниченным цветам раскладушка Galaxy Z Flip будет предлагаться в стандартном исполнении в черном, белом и фиолетовом цветах.

Samsung, как известно, уже некоторое время предлагает эксклюзивные варианты цветопередачи для своих телефонов благодаря таким устройствам, как Galaxy Note10, получая цвет Aura Red с некоторыми операторами по всему миру.
Prostotech google play Prostotech google play