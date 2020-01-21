Huawei объявляет полный список смартфонов, которые получат EMUI 10

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Когда Huawei представила EMUI 10, выяснилось, что современные глобальные смартфоны получат пользовательский интерфейс в соответствии с соглашением с Google. Сегодня мы получили пресс-релиз, подтверждающий полный список продаваемых на мировом рынке устройств, имеющих право на обновленный пользовательский интерфейс на базе Android 10.Начиная с этого месяца, флагманские линейки Mate 20 и P30 начнут получать обновления OTA, с большим количеством устройств, которые последуют «в следующие месяцы». Вот полный список:В эту группу устройств входят все телефоны, приобретенные на некитайском рынке. Те, кто был куплен в Китае или импортирован с китайским программным обеспечением (у которого нет сервисов Google), получают другое расписание и, скорее всего, получат обновления раньше.EMUI 10 представит новый интерфейс, переработанные приложения и общесистемный Dark Mode. Также есть улучшенная «более естественная» анимация, улучшенная производительность и безопасность, а также последняя версия для графического ускорителя Turbo. Существует также многоэкранное взаимодействие, которое позволяет телефонам Huawei беспрепятственно взаимодействовать с ПК и друг с другом.