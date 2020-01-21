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Huawei объявляет полный список смартфонов, которые получат EMUI 10

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MobilZone / Softnews / Гаджеты
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Когда Huawei представила EMUI 10, выяснилось, что современные глобальные смартфоны получат пользовательский интерфейс в соответствии с соглашением с Google. Сегодня мы получили пресс-релиз, подтверждающий полный список продаваемых на мировом рынке устройств, имеющих право на обновленный пользовательский интерфейс на базе Android 10.

Начиная с этого месяца, флагманские линейки Mate 20 и P30 начнут получать обновления OTA, с большим количеством устройств, которые последуют «в следующие месяцы». Вот полный список:

  • Huawei P30 Pro
  • Huawei P30
  • Huawei Mate 20 Pro
  • Huawei Mate 20
  • Huawei Mate 20 X
  • Huawei new 5T
  • Huawei Mate 20 RS Porsche Design
  • Huawei Mate 20 X 5G
  • Huawei P30 Lite
  • Huawei new 4e
  • Huawei P20
  • Huawei P20 Pro
  • Huawei Mate 10
  • Huawei Mate 10 Pro
  • Huawei Mate 10 Porsche Design
  • Huawei Mate RS Porsche Design
  • Huawei Mate 20 Lite
  • Huawei P Smart 2019 (Продается в Японии как Huawei nova lite 3)
  • Huawei P Smart + 2019
  • Huawei P Smart Pro
  • Huawei P Smart Z
  • Huawei Nova 4
В эту группу устройств входят все телефоны, приобретенные на некитайском рынке. Те, кто был куплен в Китае или импортирован с китайским программным обеспечением (у которого нет сервисов Google), получают другое расписание и, скорее всего, получат обновления раньше.

EMUI 10 представит новый интерфейс, переработанные приложения и общесистемный Dark Mode. Также есть улучшенная «более естественная» анимация, улучшенная производительность и безопасность, а также последняя версия для графического ускорителя Turbo. Существует также многоэкранное взаимодействие, которое позволяет телефонам Huawei беспрепятственно взаимодействовать с ПК и друг с другом.
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