Huawei объявляет полный список смартфонов, которые получат EMUI 10

Когда Huawei представила EMUI 10, выяснилось, что современные глобальные смартфоны получат пользовательский интерфейс в соответствии с соглашением с Google. Сегодня мы получили пресс-релиз, подтверждающий полный список продаваемых на мировом рынке устройств, имеющих право на обновленный пользовательский интерфейс на базе Android 10.
Начиная с этого месяца, флагманские линейки Mate 20 и P30 начнут получать обновления OTA, с большим количеством устройств, которые последуют «в следующие месяцы». Вот полный список:
EMUI 10 представит новый интерфейс, переработанные приложения и общесистемный Dark Mode. Также есть улучшенная «более естественная» анимация, улучшенная производительность и безопасность, а также последняя версия для графического ускорителя Turbo. Существует также многоэкранное взаимодействие, которое позволяет телефонам Huawei беспрепятственно взаимодействовать с ПК и друг с другом.
Начиная с этого месяца, флагманские линейки Mate 20 и P30 начнут получать обновления OTA, с большим количеством устройств, которые последуют «в следующие месяцы». Вот полный список:
- Huawei P30 Pro
- Huawei P30
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei Mate 20
- Huawei Mate 20 X
- Huawei new 5T
- Huawei Mate 20 RS Porsche Design
- Huawei Mate 20 X 5G
- Huawei P30 Lite
- Huawei new 4e
- Huawei P20
- Huawei P20 Pro
- Huawei Mate 10
- Huawei Mate 10 Pro
- Huawei Mate 10 Porsche Design
- Huawei Mate RS Porsche Design
- Huawei Mate 20 Lite
- Huawei P Smart 2019 (Продается в Японии как Huawei nova lite 3)
- Huawei P Smart + 2019
- Huawei P Smart Pro
- Huawei P Smart Z
- Huawei Nova 4
EMUI 10 представит новый интерфейс, переработанные приложения и общесистемный Dark Mode. Также есть улучшенная «более естественная» анимация, улучшенная производительность и безопасность, а также последняя версия для графического ускорителя Turbo. Существует также многоэкранное взаимодействие, которое позволяет телефонам Huawei беспрепятственно взаимодействовать с ПК и друг с другом.