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Новый суббренд Xiaomi - POCO работает над тремя телефонами

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MobilZone / Бизнес / Гаджеты
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POCO готовится представить свои первые телефоны в качестве независимого бренда, и они будут называться Pocophone F2. Мы говорим «они», поскольку самые последние утечки описывают, как минимум, две модели, F2 и F2 Lite. 

Канал YouTube RevAtlas получил электронное письмо о Pocophone F2 Lite с тремя фотографиями вместе с некоторыми основными характеристиками. Предполагается, что телефон будет работать на чипсете Snapdragon 765G с 6 ГБ оперативной памяти, батареей емкостью 5000 мАч и камерой высокого разрешения, однако, подробностей об этом не сообщалось.
Предполагаемые фотографии Pocophone F2 Lite

Snapdragon 765G - это чипсет внутри Redmi K30 5G, который не имеет смысла для «облегченной» модели, особенно если учесть вторую утечку.

POCO запросил сертификацию для модели телефона M1912G8BI - это версия Redmi K30 4G с чипсетом Snapdragon 730G. Если появится модель «Lite», то это будет более вероятно, чем телефон 5G с более новым чипом.
Кроме того, телефон, показанный на изображениях, имеет каплевидный вырез для селфи-камеры вместо двойного дырокола, как у обеих моделей K30. Обычно связанные модели не имеют такой большой разницы в аппаратном обеспечении.

Так или иначе, согласно сообщению, POCO собирается представить три новых устройства в этом году. Они будут основаны на моделях Mi (видимо, семейство K30). Пока неясно, будет ли третья модель в семействе флагманской (вероятно, в разработке у Xiaomi есть телефон на базе Snapdragon 865).


В прошлом году ходили слухи о том, что на некоторых рынках Xiaomi переименует Redmi K20 в «Pocophone F2», хотя этого не произошло. Redmi K20 в некоторых регионах будет продаваться, как Mi 9T. 
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