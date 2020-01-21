Последние новости

07:34

Новый суббренд Xiaomi - POCO работает над тремя телефонами

05:41

Huawei объявляет полный список смартфонов, которые получат EMUI 10

23:07

Телевизоры Samsung с 8К разрешением: первая нашумевшая инновация 2020 года

20:13

Samsung назначает нового президента мобильного подразделения, и вот почему

18:00

Первая утечка Xiaomi Mi 10 Pro в виде живых фотографий

17:06

Что подарить на международный женский день коллегам по работе?

16:00

Предстоящий телефон Nubia Red Magic был замечен в утечке

14:00

Новый Samsung Galaxy S20 Ultra предоставляет обновленный дизайн установки камеры

12:00

В сети появилось живое изображение OnePlus 8 Pro

10:00

Xiaomi Mi 10 будет иметь камеру на 108 Мп

08:00

Баннер Xiaomi Mi 10 раскрывает дизайн и дату анонса

17:33

В Сеть попал постер с анонсом Mi 10, очень похож на официальный

14:41

Лучший Xiaomi за последнее время

06:00

В телефонах Xiaomi снова появилась функция, которой все рады

20:00

Android R (11) запущен на Google Pixel 4

18:00

OPPO Find X2 будет иметь крутой экран

16:00

Новый телефон от Honor уже в пути

14:00

В сети появилась полная утечка спецификаций серии Samsung Galaxy S20

12:24

EMUI 10 теперь выкатывается на Huawei P30 Lite

10:00

Утечка спецификаций камеры и аккумулятора Samsung Galaxy A31 и A41

08:00

Honor V30 Pro занимает второе место по камере в рейтинге DxOMark

20:00

Huawei P40 Pro Premium присоединится к P40 и P40 Pro

18:00

Samsung начинает продажи Galaxy A51 в Европе

16:00

POCO теперь независимый бренд

14:00

Появился новый доступный Oppo с большой батареей

12:00

Невероятно - TikTok свергает Facebook с пьедестала

09:19

Microsoft заявила о прекращении поддержки Windows 7

07:36

DxOMark не слишком доволен производительностью камеры Asus ROG Phone II

05:42

В сети появилась информация о сенсоре камеры для всех трех телефонов Samsung Galaxy S20

20:00

США собираются заблокировать больше продаж Huawei

18:00

Apple доминирует на рынке беспроводных гарнитур в 2019 году

16:00

Huawei Mate Xs будет дешевле за своего предшественника

14:00

Huawei продала рекордное количество смартфонов в 2019 году