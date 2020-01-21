Новый суббренд Xiaomi - POCO работает над тремя телефонами

POCO готовится представить свои первые телефоны в качестве независимого бренда, и они будут называться Pocophone F2. Мы говорим «они», поскольку самые последние утечки описывают, как минимум, две модели, F2 и F2 Lite.
Канал YouTube RevAtlas получил электронное письмо о Pocophone F2 Lite с тремя фотографиями вместе с некоторыми основными характеристиками. Предполагается, что телефон будет работать на чипсете Snapdragon 765G с 6 ГБ оперативной памяти, батареей емкостью 5000 мАч и камерой высокого разрешения, однако, подробностей об этом не сообщалось.
Snapdragon 765G - это чипсет внутри Redmi K30 5G, который не имеет смысла для «облегченной» модели, особенно если учесть вторую утечку.
POCO запросил сертификацию для модели телефона M1912G8BI - это версия Redmi K30 4G с чипсетом Snapdragon 730G. Если появится модель «Lite», то это будет более вероятно, чем телефон 5G с более новым чипом.
Кроме того, телефон, показанный на изображениях, имеет каплевидный вырез для селфи-камеры вместо двойного дырокола, как у обеих моделей K30. Обычно связанные модели не имеют такой большой разницы в аппаратном обеспечении.
Так или иначе, согласно сообщению, POCO собирается представить три новых устройства в этом году. Они будут основаны на моделях Mi (видимо, семейство K30). Пока неясно, будет ли третья модель в семействе флагманской (вероятно, в разработке у Xiaomi есть телефон на базе Snapdragon 865).
В прошлом году ходили слухи о том, что на некоторых рынках Xiaomi переименует Redmi K20 в «Pocophone F2», хотя этого не произошло. Redmi K20 в некоторых регионах будет продаваться, как Mi 9T.
Канал YouTube RevAtlas получил электронное письмо о Pocophone F2 Lite с тремя фотографиями вместе с некоторыми основными характеристиками. Предполагается, что телефон будет работать на чипсете Snapdragon 765G с 6 ГБ оперативной памяти, батареей емкостью 5000 мАч и камерой высокого разрешения, однако, подробностей об этом не сообщалось.
Snapdragon 765G - это чипсет внутри Redmi K30 5G, который не имеет смысла для «облегченной» модели, особенно если учесть вторую утечку.
POCO запросил сертификацию для модели телефона M1912G8BI - это версия Redmi K30 4G с чипсетом Snapdragon 730G. Если появится модель «Lite», то это будет более вероятно, чем телефон 5G с более новым чипом.
Кроме того, телефон, показанный на изображениях, имеет каплевидный вырез для селфи-камеры вместо двойного дырокола, как у обеих моделей K30. Обычно связанные модели не имеют такой большой разницы в аппаратном обеспечении.
Так или иначе, согласно сообщению, POCO собирается представить три новых устройства в этом году. Они будут основаны на моделях Mi (видимо, семейство K30). Пока неясно, будет ли третья модель в семействе флагманской (вероятно, в разработке у Xiaomi есть телефон на базе Snapdragon 865).
В прошлом году ходили слухи о том, что на некоторых рынках Xiaomi переименует Redmi K20 в «Pocophone F2», хотя этого не произошло. Redmi K20 в некоторых регионах будет продаваться, как Mi 9T.