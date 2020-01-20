Первая утечка Xiaomi Mi 10 Pro в виде живых фотографий

Xiaomi Mi 10 Pro со всех сторон

Больше снимков Xiaomi Mi 10 Pro

Ожидается, что Xiaomi запустит линейку Mi 10 в следующем месяце, и мы увидели множество различных рендеров, утечек и идей художников о том, как телефон может выглядеть. Мы видели установку с четырьмя камерами, похожую на Mi 9 (но с дополнительным датчиком), подражатель Mi Mix Alpha, но теперь реальные кадры (из поста, который уже был удален) предполагают, что Mi 10 Pro будет выглядеть как Mi Note 10 со спины.Три из датчиков разделены в настройке, в то время как четвертый датчик отделен от группы. Есть также двойная светодиодная вспышка, которая, вероятно, будет иметь два разных тона света. Телефон не подключен к питанию, так что это может быть просто пустышка, но мы также получаем верх розничной упаковки, с огромной 10 в середине, вместе с Pro и 5G в нижней части.Другие фотографии показывают порт USB-C внизу, рядом с решеткой для динамика и слотом для SIM-карты, в то время как на верхней грани также есть динамик, микрофон с шумоподавлением и небольшой ИК-передатчик.Для телефона моделипредусмотрено зарядное устройство мощностью 65 Вт, что соответствует некоторым слухам с ноября о следующем флагмане Mi 10, имеющем самую высокую скорость зарядки для смартфона Xiaomi.При ближайшем рассмотрении камера, вероятно, будет 108 Мп, как и слухи из сегодняшних предположений. Некоторые из фотографий Mi 10 Pro сделаны на другой Mi 10 Pro, и благодаря водяному знаку мы видим знак бесконечности, который Xiaomi представила в своем другом телефоне на 108 Мп - Mi Note 10.