Предстоящий телефон Nubia Red Magic был замечен в утечке

Преемник Nubia Red Magic 3s был в новостях в течение последних нескольких дней, и сегодня его китайская сертификация 3C появилась, предполагая, что телефон ближе к запуску, чем мы первоначально думали.
Согласно документу, телефон с обозначением модели NX659J прошел все необходимые тесты, свидетельствующие о том, что компания уже близка к фактическому выходу на рынок. Что еще более важно, листинг подтверждает, что телефон будет поддерживать подключение 5G - не то, чтобы это было слишком шокирующим фактом, поскольку телефон, по всей вероятности, будет основан на новейшем чипсете Snapdragon 865 компании Qualcomm.
Кроме того, в документе также говорится, что будущий телефон Red Magic можно заряжать с помощью зарядного устройства на 55 Вт, которое, скорее всего, будет включено в комплект поставки.
Предыдущая утечка также предполагала, что дисплей достигнет отметки частоты обновления 144 Гц, что может сделать новый Red Magic первым телефоном с частотой обновления 120 Гц.
Согласно документу, телефон с обозначением модели NX659J прошел все необходимые тесты, свидетельствующие о том, что компания уже близка к фактическому выходу на рынок. Что еще более важно, листинг подтверждает, что телефон будет поддерживать подключение 5G - не то, чтобы это было слишком шокирующим фактом, поскольку телефон, по всей вероятности, будет основан на новейшем чипсете Snapdragon 865 компании Qualcomm.
Кроме того, в документе также говорится, что будущий телефон Red Magic можно заряжать с помощью зарядного устройства на 55 Вт, которое, скорее всего, будет включено в комплект поставки.
Предыдущая утечка также предполагала, что дисплей достигнет отметки частоты обновления 144 Гц, что может сделать новый Red Magic первым телефоном с частотой обновления 120 Гц.