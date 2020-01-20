Новый Samsung Galaxy S20 Ultra предоставляет обновленный дизайн установки камеры

S20 Ultra - новый дизайн камеры

Рендеринг S20 Ultra от Бена Гескина (сверху) и MINU (снизу)

Предстоящая линейка Galaxy S20 от Samsung предложит ряд новинок для флагманской серии. Одними из самых ожидаемых новинок на этот раз будут новые датчики камеры вокруг спины. Мы хорошо поняли, чего ожидать благодаря множеству рендеров и утечек, но новая разработка предполагает, что Galaxy S20 Ultra будет иметь внешний вид камеры, отличный от того, что мы видели до сих пор.Известный инсайдеропубликовал в Твиттере рендеринг задней камеры S20 Ultra, который имеет двухцветный корпус с глянцевым черным оттенком внутри и матово-серым покрытием снаружи. Ожидается, что S20 Ultra будет поставляться с совершенно новым 108-мегапиксельным датчиком, 12-мегапиксельным сверхскоростным датчиком и модулем ToF.Несмотря на эти впечатляющие датчики, звездой шоу может стать 48-мегапиксельный телескопический модуль с перископом, который будет иметь 10-кратный оптический и до 100-крат цифрового зума. Согласно новой утечке, Samsung на самом деле разместит 100-кратный знак рядом с камерой перископа вместе со своим маркетинговым названием.Новый дизайн был также подтверждени корейским дизайнеромчто придает больше смысла спекуляциям. Всего за три недели до большого события Samsung 11 февраля без распаковки мы наверняка обнаружим больше утечек о серии S20, так что следите за обновлениями.