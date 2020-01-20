В сети появилось живое изображение OnePlus 8 Pro

OnePlus недавно поделился видео-симулятором своего жидкокристаллического дисплея 120 Гц. Хотя некоторые слухи утверждают, что серия OnePlus 8 будет оснащена экраном обновления 120 Гц, были некоторые противоречия, что следующие флагманские телефоны от OnePlus не будут иметь его. Свежий отчет о Tru Tech, который содержит эксклюзивное изображение OnePlus 8 Pro, просочившегося инсайдером OnePlus, показывает, что у телефона есть опция выбора 120 Гц в меню «Настройки».
Издание утверждает, что всплывающее практическое изображение OnePlus 8 Pro может принадлежать опытному устройству. У телефона есть дисплей с перфорацией, который окружен тонкими безелями. Качельку регулировки звука можно увидеть на левом торце. Правая часть устройства оснащена ползунком предупреждения и клавишей питания. OLED-дисплей телефона интегрирован со считывателем отпечатков пальцев на экране. Появление нового изображения свидетельствует о том, что китайская фирма будет отказываться от дизайна дисплея без зазубрин и всплывающей селфи-камеры в серии OnePlus 8.
На просочившемся изображении главное отметить, что в меню «Частота обновления экрана» в «Настройках» есть варианты выбора режимов: 120 Гц, 90 Гц и 60 Гц. Ожидается, что телефон будет поддерживать разрешение Quad HD +. Текст под опцией 120 Гц гласит «Максимальная плавность, но немного сокращает время автономной работы». В нем не указано, изменит ли выбор 120 Гц разрешение экрана до 1080p. Следовательно, существует вероятность того, что дисплей OnePlus 8 Pro будет отображать разрешение Quad HD + с частотой обновления 120 Гц. Поскольку изображение принадлежит опытному устройству, еще неизвестно, будет ли опция 120 Гц также доступна для конечного продукта.
Семейство OnePlus 8 включает в себя начальный уровень OnePlus 8 Lite, обычный OnePlus 8 и расширенный OnePlus 8 Pro. OnePlus 8 Lite может иметь частоту обновления 90 Гц. Еще неизвестно, получит ли OnePlus 8, который также должен быть оборудован перфорированным экраном, поддержку частоты обновления 120 Гц.
Слухи о OnePlus 8 Pro показали, что он будет работать на мобильной платформе Snapdragon 865. Устройство может иметь до 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти. Это может быть аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Для фотосъемки OnePlus 8 Pro может иметь 32-мегапиксельную фронтальную камеру, и он может поставляться с системой задней камеры, которая состоит из 64-мегапиксельной основной камеры Sony IMX686, сверхширокого 20-мегапиксельного датчика, 12-мегапиксельного телеобъектива и датчик ToF.
Издание утверждает, что всплывающее практическое изображение OnePlus 8 Pro может принадлежать опытному устройству. У телефона есть дисплей с перфорацией, который окружен тонкими безелями. Качельку регулировки звука можно увидеть на левом торце. Правая часть устройства оснащена ползунком предупреждения и клавишей питания. OLED-дисплей телефона интегрирован со считывателем отпечатков пальцев на экране. Появление нового изображения свидетельствует о том, что китайская фирма будет отказываться от дизайна дисплея без зазубрин и всплывающей селфи-камеры в серии OnePlus 8.
На просочившемся изображении главное отметить, что в меню «Частота обновления экрана» в «Настройках» есть варианты выбора режимов: 120 Гц, 90 Гц и 60 Гц. Ожидается, что телефон будет поддерживать разрешение Quad HD +. Текст под опцией 120 Гц гласит «Максимальная плавность, но немного сокращает время автономной работы». В нем не указано, изменит ли выбор 120 Гц разрешение экрана до 1080p. Следовательно, существует вероятность того, что дисплей OnePlus 8 Pro будет отображать разрешение Quad HD + с частотой обновления 120 Гц. Поскольку изображение принадлежит опытному устройству, еще неизвестно, будет ли опция 120 Гц также доступна для конечного продукта.
Семейство OnePlus 8 включает в себя начальный уровень OnePlus 8 Lite, обычный OnePlus 8 и расширенный OnePlus 8 Pro. OnePlus 8 Lite может иметь частоту обновления 90 Гц. Еще неизвестно, получит ли OnePlus 8, который также должен быть оборудован перфорированным экраном, поддержку частоты обновления 120 Гц.
Слухи о OnePlus 8 Pro показали, что он будет работать на мобильной платформе Snapdragon 865. Устройство может иметь до 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти. Это может быть аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Для фотосъемки OnePlus 8 Pro может иметь 32-мегапиксельную фронтальную камеру, и он может поставляться с системой задней камеры, которая состоит из 64-мегапиксельной основной камеры Sony IMX686, сверхширокого 20-мегапиксельного датчика, 12-мегапиксельного телеобъектива и датчик ToF.