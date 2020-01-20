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Xiaomi Mi 10 будет иметь камеру на 108 Мп

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MobilZone / Гаджеты
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Ожидается, что Xiaomi представит Mi 10 как один из первых смартфонов на чипсете Snapdragon 865. Утечка из Китая, которая, как правило, заслуживает доверия благодаря своей внутренней информации, показала, что у будущего флагмана будет 108-мегапиксельная камера, что в точности соответствует Mi Note 10.

Это будет первый смартфон с новейшим сенсором камеры Samsung и новейшим флагманом SoC от Qualcomm, что позволит Mi 10 войти в число флагманов года.
Предполагаемые живые изображения Xiaomi Mi 10

Ожидается, что Xiaomi Mi 10 будет иметь четыре модуля сзади, а дизайн будет аналогичный Mi 9 - вертикальная установка в левом верхнем углу, никаких отпечатков пальцев или чего-либо еще на задней панели. Передняя часть, скорее всего, будет OLED-дисплеем с перфорацией для селфи-камеры в верхнем левом углу.

Другие слухи предлагали сверхбыструю скорость зарядки до 66 Вт для версии Pro, что означает, что батарея заряжается за 35 минут. Было также предположение, что Mi 10 Pro может иметь батарею емкостью 4800 мАч, но мы все еще ждем, чтобы Xiaomi подтвердила это или дала любую информацию.
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