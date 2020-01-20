Баннер Xiaomi Mi 10 раскрывает дизайн и дату анонса

Xiaomi Mi 10 баннер

Некоторые сведения о следующем флагмане Xiaomi Mi появлялись время от времени в последние несколько месяцев, но практически без сопроводительной информации. Несколько дней назад пара предполагаемых живых фотографий устройства действительно появилась, что соответствовало более ранним слухам о настройке четырехмодульной камеры, но при этом не было информации о других характеристиках, таких как предполагаемая выемка и дисплей без отверстий.К счастью, теперь у нас есть официальный баннер. Конечно, в поле зрения нет сумасшедшего футуристического дизайна, но полоска на задней панели определенно намекнула в сторону недавней технологического дизайна Xiaomi. Так что, хотя Mix Alpha может быть навсегда снята со счетов, мы можем, по крайней мере, вывести новый отличительный язык дизайна Xiaomi из его краткого существования.Здесь можно указать на очевидное, но, тем не менее, также на баннере мы находим значок Snapdragon 865 5G. Довольно ожидаемый. Тем не менее, приятно видеть подтверждение подключения 5G. Он все еще может быть ограничен версией Mi 10 Pro, которая, как мы официально знаем, будет существовать наряду с непро версией. Эту часть еще предстоит выяснить. На баннере также дата 11 февраля. Это довольно очевидно.