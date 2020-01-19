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В Сеть попал постер с анонсом Mi 10, очень похож на официальный

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MobilZone
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Хоть Xiaomi и не спешит официально раскрывать информацию о следующем флагмане в линейке Mi, в Интернете стало появляться все больше утечек, позволяющих составить завершенное представление о смартфоне. Вот и на этот раз в Сети опубликовали постер, который раскрывает и внешний вид Mi 10, и дату его презентации. Подробности читайте в нашем материале. 

Итак, по имеющимся данным смартфон получит изогнутый по краям дисплей с частотой обновления 90 Гц. Примечательно, что дизайн задней панели поразительно точно воссоздает таковой в Mi Mix Alpha: полоска во всю длину смартфона, в которой расположились все основные камеры и вспышка. Один из модулей получит сенсор разрешением 108 Мп. 

Если данный постер действительно является про-официальным, то презентация состоится уже 11 февраля в Пекине. Сообщается, что смартфон построен на базе топового процессора Qualcomm Snapdragon 865 в паре с 12 Гб оперативной памяти. Имеется официальная информация, согласно которой Mi 10 будет стоить не менее 505 долларов .
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