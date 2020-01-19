Лучший Xiaomi за последнее время

Xiaomi Mi 9 Pro

Процессор. Snapdragon 855 Plus стал знаком всему миру в середине лета 2019 года. Однокристальную систему признали идеальной для вообще всех игр, так как плюсовая версия 855 модели до сих пор остается мощнейшим чипсетом этого года.

Snapdragon 855 Plus стал знаком всему миру в середине лета 2019 года. Однокристальную систему признали идеальной для вообще всех игр, так как плюсовая версия 855 модели до сих пор остается мощнейшим чипсетом этого года. Экран. 6.39" с разрешением 2340х1080 пикселей. Дисплей занимает 85.5 процентов площади поверхности. Качественная и яркая картинка объясняется высокой плотностью пикселей: 403 ppi. Под любым углом смотреть на AMOLED экран одно удовольствие.

6.39" с разрешением 2340х1080 пикселей. Дисплей занимает 85.5 процентов площади поверхности. Качественная и яркая картинка объясняется высокой плотностью пикселей: 403 ppi. Под любым углом смотреть на AMOLED экран одно удовольствие. Оперативная память. Такими показателями могут похвалиться лишь несколько китайских смартфонов: 12 Гб. Естественно, никаких подтормаживаний не будет замечено, даже в самых требовательных играх.

Такими показателями могут похвалиться лишь несколько китайских смартфонов: 12 Гб. Естественно, никаких подтормаживаний не будет замечено, даже в самых требовательных играх. Встроенная память. Встроенной памяти здесь столько же, как и у хорошего жесткого диска, только внутри телефона: 512 Гб. Вообще неясно, чем таким можно полностью забить память. Остается просто о ней не думать.

Встроенной памяти здесь столько же, как и у хорошего жесткого диска, только внутри телефона: 512 Гб. Вообще неясно, чем таким можно полностью забить память. Остается просто о ней не думать. Камера. Основная тройная камера отвечает флагманским требованиям: 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп. За качество фотографий можно не беспокоиться, ведь перед нами один из лучших! Фронтальная на 20 Мп также сможет порадовать пользователя, имея множество режимов.

Основная тройная камера отвечает флагманским требованиям: 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп. За качество фотографий можно не беспокоиться, ведь перед нами один из лучших! Фронтальная на 20 Мп также сможет порадовать пользователя, имея множество режимов. NFC. Бесконтактные покупки можно совершать с помощью этого смартфона, так как NFC присутствует.

Бесконтактные покупки можно совершать с помощью этого смартфона, так как NFC присутствует. Аккумулятор. Объем аккумулятора, казалось бы, такой же, как и большинства. Однако больше всего порадует беспроводная и быстрая зарядка. Производитель всегда пишет "TurboCharge". И это правда: заряжается Mi 9 Pro очень быстро.

Подведем итоги, узнаем стоимость и место покупки

Компания Xiaomi не останавливается на смелых и мощных решениях. Именно поэтому происходит постепенное завоевание мирового рынка. Если подумать о китайских смартфонах в целом, то в голову сначала приходит Xiaomi (в большинстве случаев), а уж потом какие-либо другие компании.2019 год выдался для бренда в большей степени успешным. Пользователи положительно отзываются о моделях и лишь постоянный выход обновленных версий немного вводили в заблуждение.Сегодняшний Xiaomi можно назвать лучшим за последнее время. Почему? Как минимум из-за самого мощного процессора на сегодняшний день, поддержки 5G сетей и поддержки звука Dolby Atmos. И это далеко не все качестве данного аппарата.Внешне смартфон как будто бы ничем не отличается от своих собратьев Mi 9 и Mi 9T: все та же тоненькая рамка вокруг экрана, дисплей в свою очередь безрамочный с вырезом-каплей под фронтальную камеру. Решение такой фронталки гораздо лучше "челки" или "моноброви". Как и у всех нынешних флагманов, основная тройная камера вылезает из основного корпуса.Модель доступна в двух цветах. И если с черным цветом все понятно (он переливается, выглядит сдержанно и строго), то белый на фоне первого цвета выступает заметно интереснее. По фотографии и не скажешь, что он какой-то белый. Все из-за того же самого градиента. Переливается невероятно красиво.реально лучший результат компании за последнее время. Мощнейшее железо мигом справится с необходимыми задачами, поэтому любой пользователь будет доволен своей покупкой.Найти Mi 9 Pro можно на просторах китайских интернет-магазинов. Стоимость, конечно, сильно различается между продавцами, так как модель анонсировали в сентябре. Но самое выгодное предложение все же есть: 41000 рублей. Смартфон однозначно стоит своих денег.