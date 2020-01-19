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Лучший Xiaomi за последнее время

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MobilZone
147
Компания Xiaomi не останавливается на смелых и мощных решениях. Именно поэтому происходит постепенное завоевание мирового рынка. Если подумать о китайских смартфонах в целом, то в голову сначала приходит Xiaomi (в большинстве случаев), а уж потом какие-либо другие компании.
2019 год выдался для бренда в большей степени успешным. Пользователи положительно отзываются о моделях и лишь постоянный выход обновленных версий немного вводили в заблуждение.

Сегодняшний Xiaomi можно назвать лучшим за последнее время. Почему? Как минимум из-за самого мощного процессора на сегодняшний день, поддержки 5G сетей и поддержки звука Dolby Atmos. И это далеко не все качестве данного аппарата.
Итак, перед вами лучший Xiaomi за последнее время:

Xiaomi Mi 9 Pro


Внешне смартфон как будто бы ничем не отличается от своих собратьев Mi 9 и Mi 9T: все та же тоненькая рамка вокруг экрана, дисплей в свою очередь безрамочный с вырезом-каплей под фронтальную камеру. Решение такой фронталки гораздо лучше "челки" или "моноброви". Как и у всех нынешних флагманов, основная тройная камера вылезает из основного корпуса.
Модель доступна в двух цветах. И если с черным цветом все понятно (он переливается, выглядит сдержанно и строго), то белый на фоне первого цвета выступает заметно интереснее. По фотографии и не скажешь, что он какой-то белый. Все из-за того же самого градиента. Переливается невероятно красиво.
Технические характеристики устройства:

  • Процессор. Snapdragon 855 Plus стал знаком всему миру в середине лета 2019 года. Однокристальную систему признали идеальной для вообще всех игр, так как плюсовая версия 855 модели до сих пор остается мощнейшим чипсетом этого года.
  • Экран. 6.39" с разрешением 2340х1080 пикселей. Дисплей занимает 85.5 процентов площади поверхности. Качественная и яркая картинка объясняется высокой плотностью пикселей: 403 ppi. Под любым углом смотреть на AMOLED экран одно удовольствие.
  • Оперативная память. Такими показателями могут похвалиться лишь несколько китайских смартфонов: 12 Гб. Естественно, никаких подтормаживаний не будет замечено, даже в самых требовательных играх.
  • Встроенная память. Встроенной памяти здесь столько же, как и у хорошего жесткого диска, только внутри телефона: 512 Гб. Вообще неясно, чем таким можно полностью забить память. Остается просто о ней не думать.
  • Камера. Основная тройная камера отвечает флагманским требованиям: 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп. За качество фотографий можно не беспокоиться, ведь перед нами один из лучших! Фронтальная на 20 Мп также сможет порадовать пользователя, имея множество режимов.
  • NFC. Бесконтактные покупки можно совершать с помощью этого смартфона, так как NFC присутствует.
  • Аккумулятор. Объем аккумулятора, казалось бы, такой же, как и большинства. Однако больше всего порадует беспроводная и быстрая зарядка. Производитель всегда пишет "TurboCharge". И это правда: заряжается Mi 9 Pro очень быстро.

Подведем итоги, узнаем стоимость и место покупки

Xiaomi Mi 9 Pro реально лучший результат компании за последнее время. Мощнейшее железо мигом справится с необходимыми задачами, поэтому любой пользователь будет доволен своей покупкой.
Найти Mi 9 Pro можно на просторах китайских интернет-магазинов. Стоимость, конечно, сильно различается между продавцами, так как модель анонсировали в сентябре. Но самое выгодное предложение все же есть: 41000 рублей. Смартфон однозначно стоит своих денег.
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