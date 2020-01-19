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В телефонах Xiaomi снова появилась функция, которой все рады

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MobilZone
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Телефоны китайской компании Xiaomi пользуются недюжинным спросом не только на рынках развивающихся стран, но во вполне обеспеченных и развитых экономически государствах. Люди отдают предпочтение продукции Xiaomi не просто так – компания дает максимум за их деньги. И во многом популярность заслужена фирменным ПО, которое не только продумано до мелочей, но и работает стабильно.

Некоторое время назад всем пользователям было доступно фирменное приложение MIUI Themes. Оно предлагало возможность установки обоев, тем и другой полезный владельцам смартфонов контент. Однако, в 2018 оно перестало работать в странах Евросоюза. Причиной этого стали принятые законы, касающиеся регламента сбора и хранения личных данных пользователей. В Xiaomi решили не прятать голову в песок, а исправить ситуацию.

Недавно стало известно, что так любимое в том числе и европейскими пользователями приложение MIUI Themes, снова начнет работать в Европе. Разработчики переработали программу и теперь она полностью соответствует требованиям законам европейских стран. Соответственно, появится возможность загрузки новых интересных тем, специально созданных для устройств бренда.

Отмечается, что часть аппаратов пользователей уже получили MIUI Themes в начале января. Что же касается остальной массы, то сервис станет гарантированно доступным для всех устройств Xiaomi не позднее мая текущего года. Это может не только улучшить пользовательский опыт, но и способствовать росту популярности компании в ЕС.
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