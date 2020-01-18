Android R (11) запущен на Google Pixel 4

Список GeekBench показывает Android R

Сразу же стоит отметить, что данные об аппаратном обеспечении устройства GeekBench просто передаются приложению на уровне операционной системы и относительно просты в манипулировании и подделке. Таким образом, это определенно должно быть принято с щепоткой соли. Несмотря на это, Google был очень молчалив в отношении следующей версии своей мобильной ОС, и это одно из первых упоминаний об Android R, которое мы видели до сих пор.Глядя на сам список GeekBench, к сожалению, нет никакой реальной дополнительной информации для извлечения. Рассчитанные результаты тестов находятся примерно на правильном уровне для Google Pixel 4 и его чипсета Snapdragon 855. 6 ГБ ОЗУ также проверяется. И это все. Мы просто получаем странную строку «Android R», которая висит в документе отчета.Единственное, что мы можем реально сделать с этой информацией, - это спекулировать и пытаться делать обоснованные предположения. Мы не сомневаемся, что Google усердно работает над Android. Последнее мы слышали некоторые основные новости на этом фронте, это было совершением Android Open Source Project, потенциально снимая максимальное ограничение «compose / mux» файла за пределами 4 ГБ. Вероятно, для целей захвата видео. Тогда прозвище Android 11 было брошено вокруг. Однако, продолжение второго числового релиза - это только один из вариантов, которые есть у Google. Неплохо, учитывая, что Android уже прогрыз большую часть английского алфавита, и придумывать названия становится все труднее. Даже если числовое решение окажется шагом вперед, в соответствии с традицией, следующей версии Android может быть присвоено буквенное обозначение в качестве заполнителя во время разработки и бета-тестирования. Так же, как Android 10 был известен как «Q» до выпуска.