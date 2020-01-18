OPPO Find X2 будет иметь крутой экран

OPPO Find X2 - один из самых ожидаемых китайских смартфонов в этом году. Телефон будет выпущен как преемник Find X 2018 года, покорившего мир. В преддверии выхода телефона, спецификации начали появляться. Сегодня китайский лидер раскрыл подробности об экране телефона.
В прошлом месяце, когда было подтверждено, что Find X2 будет запущен в этом году, вице-президент OPPO Брайан Шен объявил, что телефон будет иметь лучший дисплей, чем его предшественник. Это не должно удивлять, так как в наши дни все больше внимания уделяется дисплеям.
Согласно Digital Chat Station, экран Find X2 будет иметь разрешение QHD + и частоту обновления 120 Гц. Разрешение на самом деле составляет 3168 x 1440, а дисплей представляет собой изогнутую OLED-панель производства Samsung. Он добавляет, что размер экрана составляет около 6,5 дюйма, и в левом верхнем углу есть отверстие для селфи-камеры.
OPPO позволит пользователям переключаться между режимами FHD + и QHD +, и пользователи смогут выбирать между частотой обновления 60 Гц или частотой обновления 120 Гц, независимо от разрешения, на котором установлен дисплей. Поклонники Samsung определенно будут недовольны, поскольку серия Galaxy S20 сможет переключаться на 120 Гц, только если установлено разрешение FHD +.
Хотя сочетание разрешения QHD + и частоты обновления 120 Гц, безусловно, отрицательно скажется на сроке службы батареи, предоставляя пользователям возможность выбирать, какую комбинацию они хотят использовать, это разумная вещь, а не сделать ее недоступной сразу после установки.
OPPO Find X2 будет иметь процессор Snapdragon 865 и модем Snapdragon X55 для поддержки сети 5G. Ожидается, что он будет запущен в этом квартале, поэтому мы думаем, что в ближайшее время появятся новые утечки.
В прошлом месяце, когда было подтверждено, что Find X2 будет запущен в этом году, вице-президент OPPO Брайан Шен объявил, что телефон будет иметь лучший дисплей, чем его предшественник. Это не должно удивлять, так как в наши дни все больше внимания уделяется дисплеям.
Согласно Digital Chat Station, экран Find X2 будет иметь разрешение QHD + и частоту обновления 120 Гц. Разрешение на самом деле составляет 3168 x 1440, а дисплей представляет собой изогнутую OLED-панель производства Samsung. Он добавляет, что размер экрана составляет около 6,5 дюйма, и в левом верхнем углу есть отверстие для селфи-камеры.
OPPO позволит пользователям переключаться между режимами FHD + и QHD +, и пользователи смогут выбирать между частотой обновления 60 Гц или частотой обновления 120 Гц, независимо от разрешения, на котором установлен дисплей. Поклонники Samsung определенно будут недовольны, поскольку серия Galaxy S20 сможет переключаться на 120 Гц, только если установлено разрешение FHD +.
Хотя сочетание разрешения QHD + и частоты обновления 120 Гц, безусловно, отрицательно скажется на сроке службы батареи, предоставляя пользователям возможность выбирать, какую комбинацию они хотят использовать, это разумная вещь, а не сделать ее недоступной сразу после установки.
OPPO Find X2 будет иметь процессор Snapdragon 865 и модем Snapdragon X55 для поддержки сети 5G. Ожидается, что он будет запущен в этом квартале, поэтому мы думаем, что в ближайшее время появятся новые утечки.