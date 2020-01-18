Новый телефон от Honor уже в пути

Honor MOA-AL00

Honor MOA-AL00

После запуска V30 и V30 Pro, Honor, похоже, работает над еще одним подобным устройством. По крайней мере, с точки зрения дизайна. Номера моделейбыли обнаружены онлайн вместе с сертификационным списком MIT (Министерство промышленности и информационных технологий).Глядя на MOA-AL00, мы ясно видим дизайн задней камеры, похожий на V30. Хотя, при ближайшем рассмотрении и после игры с уровнями на изображении, кажется, что средний модуль сзади - это светодиодная вспышка, а не камера. Похоже, у Honor не было достаточно денег, чтобы сохранить полную настройку тройной камеры Matrix на этой модели.Несколько других деталей, которые мы можем получить из фотографий, включают в себя каплевидный вырез на дисплее вместо широкого отверстия для перфорации на V30 и V30 Pro. Итак, еще одно уменьшение количества камер на передней панели. Однако, что более интересно, это загадочное устройство имеет обычную кнопку питания вместо комбинации отпечатков пальцев существующей у пары V30. На задней стороне также, кажется, нет считывателя отпечатков пальцев. Honor могла полностью пропустить сканер отпечатков пальцев?Но на самом деле мы не хотим слишком углубляться в область спекуляций. Что мы знаем о MOA-AL00 из его сертификата MIT, так это то, что он будет иметь размеры 159,07 x 74,06 x 9,04 мм с 6,3-дюймовым дисплеем и батареей емкостью 4900 мАч. Опубликованные спецификации также предполагают поддержку двух SIM-карт. Источники также упомянули 10-ваттную зарядку для устройства, но это пока неточно.