В сети появилась полная утечка спецификаций серии Samsung Galaxy S20

Galaxy S20

Galaxy S20 +

Galaxy S20 Ultra

Samsung анонсировала Galaxy S20, S20 + и S20 Ultra на мероприятии 11 февраля (наряду с Galaxy Z Flip), и в последнее время мы увидели много утечек о предстоящем флагманском семействе компании. Впрочем, ничто не сравнится с полной спецификацией, и сегодня это именно то, что просочилось.Итак, вот что вы можете ожидать. Обратите внимание, что все версии 5G, в частности те, которые направлены в Европу и другие места, где Samsung обычно не использует чипсеты Qualcomm Snapdragon.Эта модель поставляется с 6,2-дюймовым динамическим AMOLED-дисплеем Infinity-O 1440x3200 с соотношением сторон 20: 9 и отверстием с 10-мегапиксельной камерой для селфи с поддержкой записи видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Панель поддерживает частоту обновления 120 Гц, но ранее ходили слухи, что вам придется выбирать между этим и максимальным разрешением - так как оно будет включено только при переключении на более низкое разрешение 1080x2400.Телефон оснащен собственным чипсетом Exynos 990 от Samsung, который построен с использованием 7-нм процесса, и получает 128 ГБ памяти, которая расширяется с помощью microSD. О количестве оперативной памяти нет ни слова, но в прошлом ходили слухи, что стандартным является 12 ГБ.Сзади у S20 есть три камеры: 12-мегапиксельная, телефото 64-мегапиксельная с 3-кратным оптическим зумом (и до 30-кратного цифрового зума), а также 12-мегапиксельная сверхширокая. Вы можете записать 8K видео со скоростью 30 кадров в секунду.Устройство оснащено стереодинамиками Dolby Atmos от AKG, батареей емкостью 4000 мАч, IP68, устойчивостью к воздействию воды и пыли, а также работает под управлением Android 10 с One UI 2.0 на верхней панели. Его размеры 152х68х7,9 мм, а вес - 164 г.Этот телефон очень похож на S20, но больше - и с добавленной задней камерой ToF 3D. У него 6,7-дюймовый дисплей с тем же разрешением, частотой обновления и дизайном, что и у S20, а также аккумулятор емкостью 4500 мАч. Его размеры составляют 162x74x7,8 мм, а вес - 188 г. Все остальное такое же.Этот телефон еще больше, он оснащен 6,9-дюймовым дисплеем - опять же с теми же функциями, что и у панели в S20, включая разрешение и частоту обновления.Есть дополнительная опция хранения на 512 ГБ и батарея емкостью 5000 мАч. Система камеры тоже отличается. Селфи-камера составляет 40 Мп, при этом поддерживается видео 4K60.На задней панели находится основной широкоэкранный датчик на 108 Мп, телефото на 48 Мп, сверхширокий на 12 Мп, а также 3D-камера ToF. В этой настройке у вас есть 10-кратный оптический зум и до 100-кратного цифрового зума. Это устройство имеет размеры 167x76x8,8 мм и весит здоровенные 221g. Все остальное одинаково между тремя моделями.