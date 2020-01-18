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EMUI 10 теперь выкатывается на Huawei P30 Lite

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MobilZone / Softnews / Гаджеты
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Недавно Huawei начала выпускать последнее обновление EMUI 10 (на базе Android 10) для Huawei P30. Конечно, разблокированные варианты начали получать обновления еще в ноябре, но сегодня похоже, что Huawei P30 Lite начнет обновляться до EMUI 10.
Благодаря подсказке от читателя мы получили уведомление о том, что Huawei P30 Lite начал получать обновление Android 10 в Южной Африке. Обновление имеет большой объем в 3,82 ГБ и предлагает все функции Android 10, а также специфичные для EMUI функции, такие как общесистемный темный режим, улучшенная производительность, новые округленные значки и HiCar на поддерживаемых рынках.
Если у вас есть Huawei P30 Lite, сообщите нам об этом обновлении. Чтобы проверить наличие обновлений, перейдите в «Настройки»> «Система»> «Обновление программного обеспечения».
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