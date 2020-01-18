Последние новости

14:00

В сети появилась полная утечка спецификаций серии Samsung Galaxy S20

12:24

EMUI 10 теперь выкатывается на Huawei P30 Lite

10:00

Утечка спецификаций камеры и аккумулятора Samsung Galaxy A31 и A41

08:00

Honor V30 Pro занимает второе место по камере в рейтинге DxOMark

20:00

Huawei P40 Pro Premium присоединится к P40 и P40 Pro

18:00

Samsung начинает продажи Galaxy A51 в Европе

16:00

POCO теперь независимый бренд

14:00

Появился новый доступный Oppo с большой батареей

12:00

Невероятно - TikTok свергает Facebook с пьедестала

09:19

Microsoft заявила о прекращении поддержки Windows 7

07:36

DxOMark не слишком доволен производительностью камеры Asus ROG Phone II

05:42

В сети появилась информация о сенсоре камеры для всех трех телефонов Samsung Galaxy S20

20:00

США собираются заблокировать больше продаж Huawei

18:00

Apple доминирует на рынке беспроводных гарнитур в 2019 году

16:00

Huawei Mate Xs будет дешевле за своего предшественника

14:00

Huawei продала рекордное количество смартфонов в 2019 году

12:00

Huawei продает большое количество устройств 5G в 2019 году

10:00

Новые рендеры Huawei P40 демонстрируют камеры смартфона

08:00

Sony анонсирует новые смартфоны Xperia уже в конце февраля

20:00

Xiaomi Mi 10 появляется на живых фотографиях

18:00

Xiaomi подтверждает обновление Android 10 для Mi A3 в следующем месяце

16:00

Xiaomi запатентовала двухсторонние смартфоны с дисплеями на запах

14:00

iPhone 2020 будет иметь 6 ГБ оперативной памяти

12:00

MediaTek представляет чипсет Helio G70 для игровых телефонов начального уровня

10:00

Huawei выпускает новую версию P30 Lite New Edition

08:00

Новый патент Xiaomi показывает дизайн всплывающей камеры с 7 датчиками

20:00

Макеты изображения Samsung Galaxy Z Flip выглядят потрясающе

18:00

Samsung Galaxy S9 получает еще одно бета-обновление Android 10

16:00

iPhone 9 от Apple будет иметь крутые характеристики

14:00

OnePlus представляет новый QHD OLED-дисплей 120 Гц

12:30

Все модели Samsung Galaxy S20 будут иметь 12 ГБ оперативной памяти

11:00

Следующая Nubia Red Magic будет иметь супернавороченный экран

09:30

Xiaomi презентовала умный градусник Mijia Digital за 10 долларов