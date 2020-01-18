Утечка спецификаций камеры и аккумулятора Samsung Galaxy A31 и A41

Модернизированная Galaxy A-серия от Samsung стала большим хитом в 2019 году, и бренд будет стремиться нести импульс в 2020 году с такими устройствами, как A51 и A71. Кроме того, Samsung также предложит более доступные варианты - Galaxy A31 и A41. Мы почти ничего не слышали об этих двух устройствах, но новая утечка раскрывает первый набор спецификаций.
A31 будет поставляться с 48-мегапиксельной основной камерой вместе с 5-мегапиксельной макросъемкой, которая будет заметным шагом вверх по сравнению с A30, и это 16-мегапиксельная + 5-мегапиксельная камеры. В качестве питания выступит аккумулятор на 5000 мАч.
A41 также будет предлагать 48-мегапиксельную камеру, но о других задних камерах нет подробностей. Фронтальная камера будет иметь 25MP. Благодаря предыдущему слуху мы также знаем, что как A31, так и A41, будут поставляться с 64 ГБ базового хранилища. Пока еще нет информации о возможных датах выпуска A31 и A41, но мы обязательно сообщим вам, когда появятся более конкретные детали.
A31 будет поставляться с 48-мегапиксельной основной камерой вместе с 5-мегапиксельной макросъемкой, которая будет заметным шагом вверх по сравнению с A30, и это 16-мегапиксельная + 5-мегапиксельная камеры. В качестве питания выступит аккумулятор на 5000 мАч.
A41 также будет предлагать 48-мегапиксельную камеру, но о других задних камерах нет подробностей. Фронтальная камера будет иметь 25MP. Благодаря предыдущему слуху мы также знаем, что как A31, так и A41, будут поставляться с 64 ГБ базового хранилища. Пока еще нет информации о возможных датах выпуска A31 и A41, но мы обязательно сообщим вам, когда появятся более конкретные детали.