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» » Honor V30 Pro занимает второе место по камере в рейтинге DxOMark
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Honor V30 Pro занимает второе место по камере в рейтинге DxOMark

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MobilZone / Гаджеты
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В настоящее время Huawei занимает первые три места в рейтинге камер смартфонов DxOMark, так как Honor V30 Pro сумел добиться второй по величине общей производительности с совокупной оценкой 122, затмив Mate 30 Pro. V30 Pro набрал впечатляющие 133 балла в фото-отделе и 100 звездных баллов на видео.
Если говорить об аппаратном обеспечении, то V30 Pro может похвастаться 40-мегапиксельной камерой Sony IMX600 с сенсором Quad-Bayer RYYB и Dual OIS, которые идентичны сенсорам на флагманах серий P и Mate высокого класса. Также есть сверхширокая 12-мегапиксельная камера с объективом f / 2.2 и 1/4-дюймовый 8-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом.

Вооружившись этим оружием, V30 Pro сумел обеспечить крутое изображение при различных сценариях. DxO отмечает отличные характеристики при слабом освещении, высокую детализацию и низкий уровень шума в качестве основных сильных сторон устройства. Возможности зума были еще одной сильной стороной с отличным сохранением деталей. Единственным недостатком был случайный сбой автофокуса.

Что касается видео, V30 Pro обеспечивал качественные записи с некоторыми проблемами с автофокусом и наклоном объектива, снижая его общую оценку. Помимо этого цветопередача, стабилизация и целевая экспозиция были первоклассными, как на конкурирующих флагманских предложениях.
Система показателей Honor V30 Pro DxOMark
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