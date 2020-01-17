Huawei P40 Pro Premium присоединится к P40 и P40 Pro

Вчера мы видели рендеры Huawei P40 Pro с четырьмя камерами на задней панели, опровергая слухи о настройке пентакамеры. Сегодня появляются новые рендеры с четырьмя и пятью камерами - что происходит?
Второй набор рендеров происходит от надежных @evleaks. Кажется, что Huawei добавит три новых телефона к флагманской серии P вместо обычных двух. Apple сделала это и Samsung тоже, так почему не Huawei?
При ближайшем рассмотрении вы обнаружите нечто еще более интересное - первая модель (с пятью камерами), получившая название Huawei P40 Pro Premium Edition, оснащена телеобъективом с перископом и фокусным расстоянием 240 мм.
Предполагая, что основная камера имеет объектив 24 мм, это 10-кратный оптический зум. Сравните это с четырехкамерной моделью Huawei P40 Pro, имеющей 125-миллиметровый объектив перископа. Это должно быть 5-кратное оптическое увеличение.
Обе версии имеют сверхширокую камеру 18 мм. Две дополнительные камеры на P40 Pro Premium - это, вероятно, отдельная макрокамера и датчик 3D ToF. По словам Теме, у P40 Pro будет датчик ToF, еще одна утечка, охватывающая телефоны P40.
Что касается базовой модели, Huawei P40, мы уже видели, что у нее будет сверхширокой датчик 17 мм и стандартный телеобъектив 80 мм (а значит, 3-кратный оптический зум). По словам Теме, Huawei P40 будет иметь 52-мегапиксельную основную камеру (1 / 1,3-дюймовый датчик), 40-мегапиксельную кинокамеру (1 / 1,5-дюймовый датчик) и 8-мегапиксельную телекамеру.
Второй набор рендеров происходит от надежных @evleaks. Кажется, что Huawei добавит три новых телефона к флагманской серии P вместо обычных двух. Apple сделала это и Samsung тоже, так почему не Huawei?
При ближайшем рассмотрении вы обнаружите нечто еще более интересное - первая модель (с пятью камерами), получившая название Huawei P40 Pro Premium Edition, оснащена телеобъективом с перископом и фокусным расстоянием 240 мм.
Предполагая, что основная камера имеет объектив 24 мм, это 10-кратный оптический зум. Сравните это с четырехкамерной моделью Huawei P40 Pro, имеющей 125-миллиметровый объектив перископа. Это должно быть 5-кратное оптическое увеличение.
Обе версии имеют сверхширокую камеру 18 мм. Две дополнительные камеры на P40 Pro Premium - это, вероятно, отдельная макрокамера и датчик 3D ToF. По словам Теме, у P40 Pro будет датчик ToF, еще одна утечка, охватывающая телефоны P40.
Что касается базовой модели, Huawei P40, мы уже видели, что у нее будет сверхширокой датчик 17 мм и стандартный телеобъектив 80 мм (а значит, 3-кратный оптический зум). По словам Теме, Huawei P40 будет иметь 52-мегапиксельную основную камеру (1 / 1,3-дюймовый датчик), 40-мегапиксельную кинокамеру (1 / 1,5-дюймовый датчик) и 8-мегапиксельную телекамеру.