Samsung начинает продажи Galaxy A51 в Европе

Samsung представила Galaxy A51 несколько недель назад, и теперь устройства выходят на все новые и новые рынки. Сейчас телефон поступает в Европу, сообщается в многочисленных пресс-релизах различных европейских подразделений Samsung. Цена Samsung Galaxy A51 начинается с € 370, но становится немного дороже, если вы хотите больше памяти.
Глядя на карту Европы - французские клиенты могут отправиться в Amazon и другие розничные магазины. Телефон с L-образной камерой стоит от 340 евро и до 410 евро, в зависимости от выбранной версии - 4/64 ГБ или 6/128 ГБ.
Голландские пользователи могут пойти на Belsimpel и выбрать лучшее предложение с перевозчиком или нет. Вариант 4/64 ГБ со скидкой от 369 до 350 евро, но есть множество вариантов оплаты с Vodafone, Tele2 или T-mobile.
Восточноевропейские фанаты корейской компании должны отправиться к перевозчикам, потому что у них, кажется, есть лучшие варианты. Telenor в Болгарии предлагает телефон без плана за эквивалент 430 евро за телефон 4/128 ГБ.
Citrus в Украине предлагает лучшее предложение из всех предложений Galaxy A51 - телефон предлагается в черном, синем или белом цвете всего за 9 499 гривен, что равно 350 евро за вариант 6/128 ГБ.
Как обычно, цены упадут через несколько месяцев, поэтому в день запуска абсолютно нет спешки с получением телефона.
Глядя на карту Европы - французские клиенты могут отправиться в Amazon и другие розничные магазины. Телефон с L-образной камерой стоит от 340 евро и до 410 евро, в зависимости от выбранной версии - 4/64 ГБ или 6/128 ГБ.
Голландские пользователи могут пойти на Belsimpel и выбрать лучшее предложение с перевозчиком или нет. Вариант 4/64 ГБ со скидкой от 369 до 350 евро, но есть множество вариантов оплаты с Vodafone, Tele2 или T-mobile.
Восточноевропейские фанаты корейской компании должны отправиться к перевозчикам, потому что у них, кажется, есть лучшие варианты. Telenor в Болгарии предлагает телефон без плана за эквивалент 430 евро за телефон 4/128 ГБ.
Citrus в Украине предлагает лучшее предложение из всех предложений Galaxy A51 - телефон предлагается в черном, синем или белом цвете всего за 9 499 гривен, что равно 350 евро за вариант 6/128 ГБ.
Как обычно, цены упадут через несколько месяцев, поэтому в день запуска абсолютно нет спешки с получением телефона.