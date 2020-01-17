POCO теперь независимый бренд

Excited to share: #POCO will now be an independent brand!



What started as a sub-brand within Xiaomi, has grown into its own identity. POCO F1 was an incredibly popular phone. We feel the time is right to let POCO operate on its own.



Join me in wishing @IndiaPOCO all the best. — Manu Kumar Jain (@manukumarjain) January 17, 2020

С момента своего выпуска почти два года назад, Xiaomi Pocophone F1 оставался одним из самых популярных телефонов среди тех, кто хотел флагманское оборудование по средней цене. Повальное увлечение POCO было в полной мере всего одним выпуском телефона, что заставило многих задуматься, почему Xiaomi так и не решается выпустить преемника F1.В новой разработке генеральный директор Xiaomi India Ману Кумар Джайн подтвердил, что бренд POCO теперь не зависит от Xiaomi и теперь будет работать самостоятельно.Недавно мы столкнулись с приложением торговой марки для Pocophone F2, которое снова вызвало интерес у поклонников. До этого глобальный руководитель Pocophone Элвин Це дразнил, что в 2020 году бренд может еще многое сделать, что, вероятно, станет преемником F1. Теперь, когда бренд взаимозависим, мифический POCO F2 должен наконец дебютировать.