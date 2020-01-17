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POCO теперь независимый бренд

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MobilZone / Бизнес / Гаджеты
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С момента своего выпуска почти два года назад, Xiaomi Pocophone F1 оставался одним из самых популярных телефонов среди тех, кто хотел флагманское оборудование по средней цене. Повальное увлечение POCO было в полной мере всего одним выпуском телефона, что заставило многих задуматься, почему Xiaomi так и не решается выпустить преемника F1.

В новой разработке генеральный директор Xiaomi India Ману Кумар Джайн подтвердил, что бренд POCO теперь не зависит от Xiaomi и теперь будет работать самостоятельно.


Недавно мы столкнулись с приложением торговой марки для Pocophone F2, которое снова вызвало интерес у поклонников. До этого глобальный руководитель Pocophone Элвин Це дразнил, что в 2020 году бренд может еще многое сделать, что, вероятно, станет преемником F1. Теперь, когда бренд взаимозависим, мифический POCO F2 должен наконец дебютировать.
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