Появился новый доступный Oppo с большой батареей

Сертификация Oppo CPH2015 по Bluetooth SIG

Смартфон Oppo с кодовым названиемдо сих пор был сертифицирован во многих странах, но на некоторых рынках получил другое название. Названное Oppo A31 в Индии, но Oppo Reno S в Индонезии, устройство было только одобрено Bluetooth SIG, раскрывая некоторые ключевые характеристики телефона.Oppo A31 / Reno S будет иметь 6,5-дюймовый экран с разрешением HD +, процессор 2 ГГц от Mediatek и большую батарею емкостью 4230 мАч. Существует также список диапазонов LTE и версия Bluetooth, которая 5.0. Телефон CPH2015 будет иметь ColorOS 6.1.2, что означает, что он будет поставляться с Android Pie и должен будет ждать обновления ColorOS 7.Распечатка FCC показывает, что наверху будет каплевидный вырез, порт USB-C снизу, который должен быть обязательным во всех смартфонах, даже в доступных по цене устройствах, подобных этому, и 3,5-мм аудиоразъем. Мы были бы очень удивлены, увидев прозвище Oppo A31 еще раз, потому что такой телефон уже существовал в 2015 году со стеклянной передней частью и задней частью.