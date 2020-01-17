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Microsoft заявила о прекращении поддержки Windows 7

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MobilZone
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Microsoft официально прекратила поддержку Windows 7. Поэтому, если вы не готовы платить за постоянную поддержку, пришло время перейти от Windows 7 к Windows 8/8.1 или Windows 10. А если нет, то вы рискуете, используя все более небезопасную версию операционной системы. Выбор ваш.

История поддержки Windows 7

Изначально Windows 7 была выпущена в 2009 году. Она оказалась очень популярной, поскольку к ней относились как к духовному наследнику Windows XP. Однако с тех пор Microsoft перешла сначала к Windows 8, а затем к Windows 10, которая появилась в 2015 году.
Основная поддержка Windows 7 закончилась в том же году, когда Microsoft предложила всем перейти на Windows 10 (бесплатно, на некоторое время). Тем не менее, Microsoft продолжает выпускать обновления безопасности для Windows 7, чтобы обеспечить безопасность всех пользователей. До сегодняшнего дня.

Конец поддержки Windows 7

Поддержка Winodws 7 14 января 2020 года подошла к концу. Это означает, что как основная поддержка, так и расширенная поддержка прекратились, и Microsoft больше не выпускает обновления на Windows 7. Единственным исключением являются компании, работающие под управлением Windows 7 Professional или Enterprise.

Чтобы было ясно, это не означает, что ваш компьютер с Windows 7 перестанет работать. Напротив, вы должны быть в состоянии продолжать использовать его в точности так, как вы это делали. Однако Microsoft больше не будет выпускать исправления даже для серьезных проблем безопасности.
Это означает, что чем дольше вы продолжаете использовать Windows 7, тем выше риск. Кроме того, со временем разработчики прекратят поддержку Windows 7, что означает, что некоторые из ваших любимых программ больше не будут работать в Windows 7. Как и в случае с Windows XP.

Как обновить Windows 7

Если вы хотите продолжать использовать Windows 7, то вы делаете это на свой страх и риск. Тем не менее, мы предлагаем двигаться вперед, будь то путем обновления до Windows 10, покупки нового ПК с Windows 10 на нем, переключения на macOS или установки Linux.
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