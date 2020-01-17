DxOMark не слишком доволен производительностью камеры Asus ROG Phone II

Конечно, никто не покупает Asus ROG Phone II из-за его производительности камеры, но это не значит, что качество изображения для этого смартфона не имеет значения. Приятно знать, что ваш игровой телефон по крайней мере способен делать приличные снимки. И это именно то, что может предложить Asus ROG Phone II - достойные снимки.
Рецензенты из DxOMark сделали все свои обширные тесты, и итоговая оценка составляет 95 баллов, что уступает почти всем последним флагманским телефонам. Фактически, он уступает своему менее дорогому и старшему брату, Zenfone 6, с точки зрения качества изображения. Самая большая проблема с настройкой камеры на ROG Phone II в соответствии с DxOMark - это отсутствие согласованности. Проблемы с балансом белого, экспозицией и ореолом в сценах, требующих HDR. Отсутствие деталей и наличие артефактов на фотографиях, сделанных с помощью телеобъектива и сверхшироких камер, также являются проблемой.
Однако, не все так плохо. Автофокус выглядит быстрым и точным, фотографии в помещении обеспечивают точный баланс белого и экспозицию, а эффект боке правдоподобен. То же самое относится и к записи видео.
Рецензенты из DxOMark сделали все свои обширные тесты, и итоговая оценка составляет 95 баллов, что уступает почти всем последним флагманским телефонам. Фактически, он уступает своему менее дорогому и старшему брату, Zenfone 6, с точки зрения качества изображения. Самая большая проблема с настройкой камеры на ROG Phone II в соответствии с DxOMark - это отсутствие согласованности. Проблемы с балансом белого, экспозицией и ореолом в сценах, требующих HDR. Отсутствие деталей и наличие артефактов на фотографиях, сделанных с помощью телеобъектива и сверхшироких камер, также являются проблемой.
Однако, не все так плохо. Автофокус выглядит быстрым и точным, фотографии в помещении обеспечивают точный баланс белого и экспозицию, а эффект боке правдоподобен. То же самое относится и к записи видео.