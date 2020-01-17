ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

09:19
Microsoft заявила о прекращении поддержки Windows 7
07:36
DxOMark не слишком доволен производительностью камеры Asus ROG Phone II
05:42
В сети появилась информация о сенсоре камеры для всех трех телефонов Samsung Galaxy S20
20:00
США собираются заблокировать больше продаж Huawei
18:00
Apple доминирует на рынке беспроводных гарнитур в 2019 году
16:00
Huawei Mate Xs будет дешевле за своего предшественника
14:00
Huawei продала рекордное количество смартфонов в 2019 году
12:00
Huawei продает большое количество устройств 5G в 2019 году
10:00
Новые рендеры Huawei P40 демонстрируют камеры смартфона
08:00
Sony анонсирует новые смартфоны Xperia уже в конце февраля
20:00
Xiaomi Mi 10 появляется на живых фотографиях
18:00
Xiaomi подтверждает обновление Android 10 для Mi A3 в следующем месяце
16:00
Xiaomi запатентовала двухсторонние смартфоны с дисплеями на запах
14:00
iPhone 2020 будет иметь 6 ГБ оперативной памяти
12:00
MediaTek представляет чипсет Helio G70 для игровых телефонов начального уровня
10:00
Huawei выпускает новую версию P30 Lite New Edition
08:00
Новый патент Xiaomi показывает дизайн всплывающей камеры с 7 датчиками
20:00
Макеты изображения Samsung Galaxy Z Flip выглядят потрясающе
18:00
Samsung Galaxy S9 получает еще одно бета-обновление Android 10
16:00
iPhone 9 от Apple будет иметь крутые характеристики
14:00
OnePlus представляет новый QHD OLED-дисплей 120 Гц
12:30
Все модели Samsung Galaxy S20 будут иметь 12 ГБ оперативной памяти
11:00
Следующая Nubia Red Magic будет иметь супернавороченный экран
09:30
Xiaomi презентовала умный градусник Mijia Digital за 10 долларов
08:00
Почему вам нужно заменить AirPods на AirPods Pro
06:06
Xiaomi демонстрирует крутую возможность Redmi K30 5G
20:00
Apple собирается продать 80-85 миллионов iPhone с 5G
18:00
Стало известно официальное название Samsung Galaxy Fold 2
16:00
Realme UI официальна: упрощенный дизайн и новые функции
14:00
Samsung представляет свой защищённый смартфон Galaxy XCover Pro
12:00
Samsung Galaxy S20 + показывается на живых изображениях
10:00
OnePlus 8 Pro будет иметь 12 ГБ оперативной памяти
07:14
Выпущено обновление Android 10 для владельцев Xiaomi Mi A2
 Больше новостей
» » DxOMark не слишком доволен производительностью камеры Asus ROG Phone II
-

DxOMark не слишком доволен производительностью камеры Asus ROG Phone II

Поделиться:
MobilZone / Гаджеты
340
Конечно, никто не покупает Asus ROG Phone II из-за его производительности камеры, но это не значит, что качество изображения для этого смартфона не имеет значения. Приятно знать, что ваш игровой телефон по крайней мере способен делать приличные снимки. И это именно то, что может предложить Asus ROG Phone II - достойные снимки.
Рецензенты из DxOMark сделали все свои обширные тесты, и итоговая оценка составляет 95 баллов, что уступает почти всем последним флагманским телефонам. Фактически, он уступает своему менее дорогому и старшему брату, Zenfone 6, с точки зрения качества изображения. Самая большая проблема с настройкой камеры на ROG Phone II в соответствии с DxOMark - это отсутствие согласованности. Проблемы с балансом белого, экспозицией и ореолом в сценах, требующих HDR. Отсутствие деталей и наличие артефактов на фотографиях, сделанных с помощью телеобъектива и сверхшироких камер, также являются проблемой.

Однако, не все так плохо. Автофокус выглядит быстрым и точным, фотографии в помещении обеспечивают точный баланс белого и экспозицию, а эффект боке правдоподобен. То же самое относится и к записи видео.
Prostotech google play Prostotech google play
Комментарии для сайта Cackle