В сети появилась информация о сенсоре камеры для всех трех телефонов Samsung Galaxy S20

Leakster Ice Universe опубликовал список моделей датчиков изображения, которые будут использоваться в семействе Samsung Galaxy S20. Это показывает, что компания будет использовать смесь датчиков Samsung и Sony.
Давайте начнем с вершины. Основная камера на Samsung Galaxy S20 Ultra будет использовать S5KHM1, сенсор 108MP. Похоже, что заказной версией Samsung является другой датчик 108MP (то есть, используемый в Xiaomi Mi Note 10) - S5KHMX.
Далее следуют S5KGH1 для сверхширокой камеры, 44-мегапиксельный сенсор ISOCELL Slim, 1/2,65” с пикселями 0,7 мкм и сотовый фильтр Tetra (Samsung принимает Quad Bayer). Телеобъектив получает Sony IMX586, 48-мегапиксельный сенсор Quad Bayer, 1/2” с пикселями 0,8 мкм.
Модули камеры Samsung Galaxy S20 + были детализированы несколько дней назад как часть обширных утечек, предоставленных Максом Уайнбахом. Они идентичны настройке Galaxy S20, за исключением добавления датчика 3D ToF - IMX516 (модель Ultra будет использовать новый датчик ToX IMX518).
Основной камерой является Sony IMX555, 12-мегапиксельная камера, которая, как говорят, имеет большие пиксели 1,8 мкм (здесь нет разделения на пиксели). Тогда есть датчик S5KGW2 для телеобъектива. Официальных подробностей об этом нет, но он связан с датчиком ISMPELL GW1 64MP.
Наконец, ультраширокая камера использует датчик S5K2LA с разрешением 12MP. Опять же, нет никаких официальных подробностей об этом, но семейство датчиков S5K2L варьируется от 1,25 до 1,4 мкм пикселей, в зависимости от конкретной модели.
Все три модели Samsung Galaxy S20 используют сенсор Sony IMX374 для селфи-камеры - это 10-мегапиксельный сенсор с пикселями 1,22 мкм и двойной пиксельной автофокусировкой. Если Вам это звучит знакомо, то это тот же модуль, который использовали телефоны S10 и Note10.
Давайте начнем с вершины. Основная камера на Samsung Galaxy S20 Ultra будет использовать S5KHM1, сенсор 108MP. Похоже, что заказной версией Samsung является другой датчик 108MP (то есть, используемый в Xiaomi Mi Note 10) - S5KHMX.
Далее следуют S5KGH1 для сверхширокой камеры, 44-мегапиксельный сенсор ISOCELL Slim, 1/2,65” с пикселями 0,7 мкм и сотовый фильтр Tetra (Samsung принимает Quad Bayer). Телеобъектив получает Sony IMX586, 48-мегапиксельный сенсор Quad Bayer, 1/2” с пикселями 0,8 мкм.
Модули камеры Samsung Galaxy S20 + были детализированы несколько дней назад как часть обширных утечек, предоставленных Максом Уайнбахом. Они идентичны настройке Galaxy S20, за исключением добавления датчика 3D ToF - IMX516 (модель Ultra будет использовать новый датчик ToX IMX518).
Основной камерой является Sony IMX555, 12-мегапиксельная камера, которая, как говорят, имеет большие пиксели 1,8 мкм (здесь нет разделения на пиксели). Тогда есть датчик S5KGW2 для телеобъектива. Официальных подробностей об этом нет, но он связан с датчиком ISMPELL GW1 64MP.
Наконец, ультраширокая камера использует датчик S5K2LA с разрешением 12MP. Опять же, нет никаких официальных подробностей об этом, но семейство датчиков S5K2L варьируется от 1,25 до 1,4 мкм пикселей, в зависимости от конкретной модели.
Все три модели Samsung Galaxy S20 используют сенсор Sony IMX374 для селфи-камеры - это 10-мегапиксельный сенсор с пикселями 1,22 мкм и двойной пиксельной автофокусировкой. Если Вам это звучит знакомо, то это тот же модуль, который использовали телефоны S10 и Note10.