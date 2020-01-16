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Huawei Mate Xs будет дешевле за своего предшественника

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MobilZone / Бизнес / Гаджеты
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Huawei представит свой следующий складной смартфон в марте. Как следует из названия, Mate Xs не будет совершенно новым продуктом, вместо того, чтобы стать улучшенным Mate X. Мы уже слышали, что он будет оснащен новейшим чипсетом Kirin 990 от HiSilicon с поддержкой 5G, и сегодня некоторые подробности просочились из Китая.

Mate Xs может быть, что удивительно, в конечном итоге дешевле, чем Mate X. Это благодаря улучшениям в процессе производства экрана. По-видимому, сборка дисплея Mate Xs менее сложна в изготовлении, чем Mate X, благодаря постоянному приросту урожайности. Это означает, что панель также будет стоить Huawei дешевле, и эта экономия может быть передана покупателям.
Кроме того, Mate Xs, как говорят, поставляется с улучшенным дизайном петель и более прочным дисплеем. По словам источников в цепочке поставок компании, Huawei внесла множество изменений в дизайн Mate Xs по сравнению со своим предшественником. Шарнир стал более устойчивым, складной экран стал более прочным, долговечность выше, и, что удивительно, телефон будет немного меньше, чем Mate X, при установке дисплея того же размера.

Huawei также работает над другим смартфоном со складным экраном, который будет выпущен во второй половине этого года. Сохранит ли это общую концепцию Mate X и Mate Xs, или предложит иной подход к складывающейся парадигме (как, например, Galaxy Samsung Z Flip или возрождающаяся Razr от Motorola ), еще неизвестно.
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