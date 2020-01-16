Huawei продала рекордное количество смартфонов в 2019 году

У Huawei был очень насыщенный 2019 год - он представил два лучших смартфона на рынке - Huawei P30 Pro и Huawei Mate30 Pro - просто чтобы стать заложником в торговой войне между правительствами Китая и США, которая до сих пор остается на постоянной основе.Тем не менее, несмотря на все трудности, компании удалось улучшить поставки по всему миру, и в 2019 году она перевезла 240 миллионов смартфонов, а линейка P и Mate улучшили их показатели на 50% в год.Сюй Чжицзюнь, нынешний председатель Huawei Technologies, сообщил, что компания ожидает, что выручка от продаж составит около 850 млрд юаней (более 123 долл. США / 110 млрд евро), что на 18% больше, чем в предыдущем году. Однако, цифры были бы на совершенно другом уровне, если бы правительство США не оказывало давления на американские компании, чтобы они прекратили торговать с китайским производителем.Неудивительно, что финансовые результаты оказались не такими, как ожидалось, но Huawei сумела выдержать стресс-тест и готова двигаться вперед.Председатель сообщил, что целью компании в 2020 году является дальнейшее развитие экосистемы мобильных сервисов Huawei в качестве альтернативы решения Google, чтобы ей не пришлось полагаться на партнеров из других стран.Причина, по которой Huawei за последние двенадцать месяцев не оправдала себя, заключается именно в отсутствии Служб Google в новых смартфонах Huawei, что крайне непривлекательно для клиентов на богатых рынках, таких как Западная Европа.Компания также сообщила, что ей удалось продать более 2 миллионов устройств Huawei Watch GT2 всего за три месяца с момента появления носимых устройств, более одного миллиона наушников Huawei FreeBuds 3 за один месяц, и в настоящее время в приложении «Здоровье» 400 пользователей из 170 стран мира.