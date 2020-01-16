Huawei продает большое количество устройств 5G в 2019 году

Samsung и Huawei скрестились в борьбе за первое место на этот раз на рынке 5G. Ранее в этом месяце Samsung объявила, что отправила 6,7 миллиона телефонов с подключением следующего поколения, и сегодня мы получили пресс-релиз о том, что Huawei удалось преодолеть этот рубеж, достигнув 6,9 миллиона поставок смартфонов 5G в 2019 году.
В настоящее время Huawei продает 6 устройств с 5G под собственным брендом - Mate 20 X 5G, Mate 30 5G, Mate 30 Pro 5G, Mate 30 RS Porsche Design, nova 6 5G, складной Mate X. Под дочерним брендом Honor есть еще два смартфона - V30 и V30 Pro. Weibo также утверждала, что последние двое сумели выиграть титул «Самый продаваемый телефон» на JD.com и Tmall в своей ценовой категории.
В то время, как Samsung достигла своих продаж по всему миру, включая Соединенные Штаты, большинство продаж Huawei, достигнутых в 2019 году, были на внутреннем рынке, где его корейский конкурент практически отсутствует. Есть некоторые страны с сетями 5G, которые продают телефоны китайской компании, такие как Объединенные Арабские Эмираты, но их вклад в этот этап незначителен, учитывая размер рынка.
В настоящее время Huawei продает 6 устройств с 5G под собственным брендом - Mate 20 X 5G, Mate 30 5G, Mate 30 Pro 5G, Mate 30 RS Porsche Design, nova 6 5G, складной Mate X. Под дочерним брендом Honor есть еще два смартфона - V30 и V30 Pro. Weibo также утверждала, что последние двое сумели выиграть титул «Самый продаваемый телефон» на JD.com и Tmall в своей ценовой категории.
В то время, как Samsung достигла своих продаж по всему миру, включая Соединенные Штаты, большинство продаж Huawei, достигнутых в 2019 году, были на внутреннем рынке, где его корейский конкурент практически отсутствует. Есть некоторые страны с сетями 5G, которые продают телефоны китайской компании, такие как Объединенные Арабские Эмираты, но их вклад в этот этап незначителен, учитывая размер рынка.