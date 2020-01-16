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Новые рендеры Huawei P40 демонстрируют камеры смартфона

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MobilZone / Гаджеты
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Первые рендеры Huawei Р40 были удручающе темным - новый рендер исходит из предложений инсайдеров четкого представления о предстоящем телефоне. На задней панели изображена тройная камера, расположенная в прямоугольном выступе камеры в верхнем левом углу - дизайн, по-видимому, разделяемый всеми флагманами, появившимися в 2020 году.

Передняя часть также интересна, она показывает плоский экран с отверстием в форме таблетки для размещения двойной селфи-камеры. Экран должен иметь размеры 6,1 или 6,2 дюйма по диагонали.
Рендеринг Huawei P40

О не "про" версии не так много подробностей, но, по слухам, на задней стенке установлена основная + сверхширокая камера, а также датчик 3D ToF. Однако, если верить тексту под камерой, как видно на рендере, третья камера на самом деле имеет телеобъектив 80 мм (3-кратное увеличение). Камера для селфи почти наверняка имеет основной и сверхширокий объектив.

К сожалению, телефон, похоже, потерял 3,5-мм разъем для наушников - у P30 был один в нижней части. Этот рендер не показывает вид сверху на P40, но гнезда, как правило, видны даже на виде сбоку.

Huawei P40 будет работать на чипсете Kirin 990 (возможно, вариант 5G) и будет работать под управлением Android 10 с сервисом Huawei Mobile Services, заменяющим программное обеспечение Google. P40 и P40 Pro будут представлены в марте, и ожидается, что они будут совершенно разными. По слухам, модель Pro имеет еще две камеры сзади и четырехугольный дисплей спереди.
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