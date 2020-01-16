Sony анонсирует новые смартфоны Xperia уже в конце февраля

Sony наконец нарушила тишину и официально объявила дату анонса своих следующих смартфонов Xperia. Не то, чтобы у нас были какие-либо сомнения относительно выпуска Sony своих телефонов на MWC этого года.
В любом случае, в прессе говорится, что Sony объявит о своих новых телефонах 24 февраля в 8:30 CET, и там тоже будет прямой эфир.
Мы ожидаем новый флагманский телефон Xperia, предположительно называемый Xperia 5 Plus, и устройство среднего класса, построенное на платформе Snapdragon 765. В прошлом месяце ходили слухи и о Sony Xperia 3, если только последний не является еще одним названием Xperia 5 Plus.
В любом случае, мы ожидаем, что более чем один телефон выйдет из сборочных линий Sony, и мы узнаем это наверняка через месяц.
В любом случае, в прессе говорится, что Sony объявит о своих новых телефонах 24 февраля в 8:30 CET, и там тоже будет прямой эфир.
Мы ожидаем новый флагманский телефон Xperia, предположительно называемый Xperia 5 Plus, и устройство среднего класса, построенное на платформе Snapdragon 765. В прошлом месяце ходили слухи и о Sony Xperia 3, если только последний не является еще одним названием Xperia 5 Plus.
В любом случае, мы ожидаем, что более чем один телефон выйдет из сборочных линий Sony, и мы узнаем это наверняка через месяц.