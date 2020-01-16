Последние новости

14:00

Huawei продала рекордное количество смартфонов в 2019 году

12:00

Huawei продает большое количество устройств 5G в 2019 году

10:00

Новые рендеры Huawei P40 демонстрируют камеры смартфона

08:00

Sony анонсирует новые смартфоны Xperia уже в конце февраля

20:00

Xiaomi Mi 10 появляется на живых фотографиях

18:00

Xiaomi подтверждает обновление Android 10 для Mi A3 в следующем месяце

16:00

Xiaomi запатентовала двухсторонние смартфоны с дисплеями на запах

14:00

iPhone 2020 будет иметь 6 ГБ оперативной памяти

12:00

MediaTek представляет чипсет Helio G70 для игровых телефонов начального уровня

10:00

Huawei выпускает новую версию P30 Lite New Edition

08:00

Новый патент Xiaomi показывает дизайн всплывающей камеры с 7 датчиками

20:00

Макеты изображения Samsung Galaxy Z Flip выглядят потрясающе

18:00

Samsung Galaxy S9 получает еще одно бета-обновление Android 10

16:00

iPhone 9 от Apple будет иметь крутые характеристики

14:00

OnePlus представляет новый QHD OLED-дисплей 120 Гц

12:30

Все модели Samsung Galaxy S20 будут иметь 12 ГБ оперативной памяти

11:00

Следующая Nubia Red Magic будет иметь супернавороченный экран

09:30

Xiaomi презентовала умный градусник Mijia Digital за 10 долларов

08:00

Почему вам нужно заменить AirPods на AirPods Pro

06:06

Xiaomi демонстрирует крутую возможность Redmi K30 5G

20:00

Apple собирается продать 80-85 миллионов iPhone с 5G

18:00

Стало известно официальное название Samsung Galaxy Fold 2

16:00

Realme UI официальна: упрощенный дизайн и новые функции

14:00

Samsung представляет свой защищённый смартфон Galaxy XCover Pro

12:00

Samsung Galaxy S20 + показывается на живых изображениях

10:00

OnePlus 8 Pro будет иметь 12 ГБ оперативной памяти

07:14

Выпущено обновление Android 10 для владельцев Xiaomi Mi A2

17:50

Топ-менеджер компании Xiaomi раскрыл стоимость и дату анонса Xiaomi Mi 10

14:35

Как долго живет Mi Note 10 с его 5260 мАч аккумулятором

20:00

Realme C3s скоро будет официально анонсирован

18:00

Apple сделает будущий Apple Pencil с невероятными возможностями

16:00

Apple запустила программу бесплатной замены некоторых Smart Battery Case

14:00

Xiaomi запатентовала два нетрадиционных складных телефона