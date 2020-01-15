Xiaomi Mi 10 появляется на живых фотографиях

Ожидается, что новый флагман Xiaomi, Mi 10, появится где-то в следующем месяце, и пока у нас много утечек информации. Но это первый раз, когда мы видим телефон во плоти, и он немного отличается от того, что мы ожидали.
Согласно предыдущей утечке, телефон должен был иметь чистый дисплей без надрезов, вырезов и изгибов по бокам.
Существует также вероятность того, что предыдущая утечка была связана с Pro-версией Mi 10 - президент Xiaomi подтвердил существование Pro-версии, поэтому было бы разумно, чтобы обычная версия была доведена почти до совершенства, в то время как Pro-модель была полностью совершенна.
Дизайн задней части, однако, соответствует тому, что мы слышали до сих пор, а это означает, что здесь есть настройка для четырех камер.
Конечно, все это может быть просто подделкой, и только время покажет, является ли телефон на фотографиях реальностью.
Согласно предыдущей утечке, телефон должен был иметь чистый дисплей без надрезов, вырезов и изгибов по бокам.
Существует также вероятность того, что предыдущая утечка была связана с Pro-версией Mi 10 - президент Xiaomi подтвердил существование Pro-версии, поэтому было бы разумно, чтобы обычная версия была доведена почти до совершенства, в то время как Pro-модель была полностью совершенна.
Дизайн задней части, однако, соответствует тому, что мы слышали до сих пор, а это означает, что здесь есть настройка для четырех камер.
Конечно, все это может быть просто подделкой, и только время покажет, является ли телефон на фотографиях реальностью.