Xiaomi подтверждает обновление Android 10 для Mi A3 в следующем месяце

Thanks for your excitement and patience. Glad to announce the update will be out in mid February for Mi A3. — Mi India #108MP IS COMING! (@XiaomiIndia) January 14, 2020

Mi A-line компании Xiaomi существует уже три поколения, предлагая опыт Google в рамках программы Android One. Обновление до Android 10 теперь легко доступно для множества устройств Xiaomi. только Mi A3 не обновился до последнего Android. Теперь у нас есть подтверждение, что большое обновление для Mi A3 будет в следующем месяце. Чтобы быть более конкретным, владельцы Mi A3 могут ожидать обновления Android 10 в середине февраля.Интересно, что Xiaomi уже представила Android 10 на Mi A2, что было странным ходом. Несмотря на долгое ожидание, лучше исправлять все ошибки, а не отправлять недоделанное обновление.