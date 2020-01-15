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Xiaomi подтверждает обновление Android 10 для Mi A3 в следующем месяце

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MobilZone / Softnews / Гаджеты
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Mi A-line компании Xiaomi существует уже три поколения, предлагая опыт Google в рамках программы Android One. Обновление до Android 10 теперь легко доступно для множества устройств Xiaomi. только Mi A3 не обновился до последнего Android. Теперь у нас есть подтверждение, что большое обновление для Mi A3 будет в следующем месяце. Чтобы быть более конкретным, владельцы Mi A3 могут ожидать обновления Android 10 в середине февраля.


Интересно, что Xiaomi уже представила Android 10 на Mi A2, что было странным ходом. Несмотря на долгое ожидание, лучше исправлять все ошибки, а не отправлять недоделанное обновление.
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