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Xiaomi запатентовала двухсторонние смартфоны с дисплеями на запах

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MobilZone / Гаджеты
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Недавно ВОИС (Всемирное ведомство интеллектуальной собственности) опубликовало новый патент на два новых смартфона Xiaomi. Сотрудники LetsGoDigital разработали макеты патентов, указанных в заявке на патент.

В патенте есть два устройства, оба двухсторонних смартфона с экранами, которые вращаются в разные стороны. Первый - это экран с эффектом поворота, похожий на телефон Xiaomi Mi Mix Alpha Concept. Основное отличие от этого состоит в том, что Mi Mix Alpha оборачивается вокруг обоих вертикальных краев, в то время как патент показывает только одну сторону, которая оборачивается вокруг. Макет напоминает Huawei Mate X, когда он сложен в закрытом положении.
Второе устройство имеет дисплей, который вращается в другом направлении. Модель «B» имеет экран, который наматывается на верхний горизонтальный край телефона. Его задняя сторона имеет вырез под отверстие для установки с двумя камерами. Стоит отметить, что оба устройства не имеют выделенных фронтальных камер - основная камера работает как селфи-камера, поскольку устройство в основном экранное.
Согласно патентам, ни одно из устройств не имеет кнопок, но это может быть связано с тем, что эскизы являются общими представлениями форм-фактора, а такие детали, как кнопки и порты (которые также не отображаются) могут появиться позже.

Это, безусловно, интересные дизайны смартфонов. Такие смартфоны выглядят несколько более практичными, чем дизайн Mi Mix Alpha с точки зрения производства. Мы рады, что производители изменили форм-фактор современного смартфона благодаря новым инновациям, таким как гибкое стекло и дисплеи. Нам все еще интересно, когда что-то подобное достигнет статуса массового рынка.
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