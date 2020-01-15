Xiaomi запатентовала двухсторонние смартфоны с дисплеями на запах

Недавно ВОИС (Всемирное ведомство интеллектуальной собственности) опубликовало новый патент на два новых смартфона Xiaomi. Сотрудники LetsGoDigital разработали макеты патентов, указанных в заявке на патент.
В патенте есть два устройства, оба двухсторонних смартфона с экранами, которые вращаются в разные стороны. Первый - это экран с эффектом поворота, похожий на телефон Xiaomi Mi Mix Alpha Concept. Основное отличие от этого состоит в том, что Mi Mix Alpha оборачивается вокруг обоих вертикальных краев, в то время как патент показывает только одну сторону, которая оборачивается вокруг. Макет напоминает Huawei Mate X, когда он сложен в закрытом положении.
Второе устройство имеет дисплей, который вращается в другом направлении. Модель «B» имеет экран, который наматывается на верхний горизонтальный край телефона. Его задняя сторона имеет вырез под отверстие для установки с двумя камерами. Стоит отметить, что оба устройства не имеют выделенных фронтальных камер - основная камера работает как селфи-камера, поскольку устройство в основном экранное.
Согласно патентам, ни одно из устройств не имеет кнопок, но это может быть связано с тем, что эскизы являются общими представлениями форм-фактора, а такие детали, как кнопки и порты (которые также не отображаются) могут появиться позже.
Это, безусловно, интересные дизайны смартфонов. Такие смартфоны выглядят несколько более практичными, чем дизайн Mi Mix Alpha с точки зрения производства. Мы рады, что производители изменили форм-фактор современного смартфона благодаря новым инновациям, таким как гибкое стекло и дисплеи. Нам все еще интересно, когда что-то подобное достигнет статуса массового рынка.
В патенте есть два устройства, оба двухсторонних смартфона с экранами, которые вращаются в разные стороны. Первый - это экран с эффектом поворота, похожий на телефон Xiaomi Mi Mix Alpha Concept. Основное отличие от этого состоит в том, что Mi Mix Alpha оборачивается вокруг обоих вертикальных краев, в то время как патент показывает только одну сторону, которая оборачивается вокруг. Макет напоминает Huawei Mate X, когда он сложен в закрытом положении.
Второе устройство имеет дисплей, который вращается в другом направлении. Модель «B» имеет экран, который наматывается на верхний горизонтальный край телефона. Его задняя сторона имеет вырез под отверстие для установки с двумя камерами. Стоит отметить, что оба устройства не имеют выделенных фронтальных камер - основная камера работает как селфи-камера, поскольку устройство в основном экранное.
Согласно патентам, ни одно из устройств не имеет кнопок, но это может быть связано с тем, что эскизы являются общими представлениями форм-фактора, а такие детали, как кнопки и порты (которые также не отображаются) могут появиться позже.
Это, безусловно, интересные дизайны смартфонов. Такие смартфоны выглядят несколько более практичными, чем дизайн Mi Mix Alpha с точки зрения производства. Мы рады, что производители изменили форм-фактор современного смартфона благодаря новым инновациям, таким как гибкое стекло и дисплеи. Нам все еще интересно, когда что-то подобное достигнет статуса массового рынка.