iPhone 2020 будет иметь 6 ГБ оперативной памяти

Согласно исследованию, предоставленному MacRumors, ожидается, что, как минимум, две модели Apple iPhone этого года будут иметь 6 ГБ оперативной памяти. Ожидается, что две другие модели будут иметь только 4 ГБ оперативной памяти. Следующее описание было представлено в отчете аналитиками UBS Тимоти Аркури и Мунджал Шахом.
Между тем, по слухам, поддержка 5G поступит в 2020 году. Буквально вчера аналитик Apple, Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), прогнозирует, что Apple продаст 80-85 миллионов iPhone с поддержкой 5G в этом году. В отчете также говорится, что не все рынки будут получать iPhone с поддержкой 5G. Два iPhone более низкого уровня могут поддерживать только Sub-6GHz 5G, тогда как две предполагаемые модели Pro должны поддерживать mmWave 5G.
Мы все еще находимся в начале года, и следующий iPhone не будет (как ожидается) объявлен до 3 квартала. До тех пор будет много спекуляций, но слухи обычно затвердевают и материализуются почти до конечного продукта к концу лета. А пока ожидаем.
- 6,7-дюймовый iPhone: три камеры с трехмерным зондированием и 6 ГБ оперативной памяти
- 6,1-дюймовый iPhone: три камеры с трехмерным зондированием и 6 ГБ оперативной памяти
- 6,1-дюймовый iPhone: две камеры и 4 ГБ оперативной памяти
- 5,4-дюймовый iPhone: две камеры и 4 ГБ оперативной памяти
Между тем, по слухам, поддержка 5G поступит в 2020 году. Буквально вчера аналитик Apple, Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), прогнозирует, что Apple продаст 80-85 миллионов iPhone с поддержкой 5G в этом году. В отчете также говорится, что не все рынки будут получать iPhone с поддержкой 5G. Два iPhone более низкого уровня могут поддерживать только Sub-6GHz 5G, тогда как две предполагаемые модели Pro должны поддерживать mmWave 5G.
Мы все еще находимся в начале года, и следующий iPhone не будет (как ожидается) объявлен до 3 квартала. До тех пор будет много спекуляций, но слухи обычно затвердевают и материализуются почти до конечного продукта к концу лета. А пока ожидаем.