Huawei выпускает новую версию P30 Lite New Edition

Поскольку Huawei не разрешается сертифицировать какие-либо новые устройства в связи с запретом, наложенным правительством США, компания ищет способы оставаться свежими в сознании потребителей, и один из них заключается в том, чтобы переназначить нынешние смартфоны из компания и добавить некоторые дополнительные изменения в оборудовании. И это как раз так в случае с недавно анонсированной новой версией P30 Lite.
Это в основном тот же смартфон P30 Lite, выпущенный год назад, но с увеличением памяти. P30 Lite New Edition теперь может иметь до 6 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, в отличие от максимальной конфигурации 4 ГБ / 128 ГБ на более старой модели. Все остальное остается точно таким же - дизайн, конфигурация камеры, SoC и аккумулятор.
Таким образом, Huawei может переиздать все свои телефоны 2019 года без необходимости получения новых лицензий для Служб Google. К сожалению, он не сможет продолжать в том же духе длительное время, и мы надеемся, что фиаско с полным запретом торговли рано или поздно придет к удачному решению.
Это в основном тот же смартфон P30 Lite, выпущенный год назад, но с увеличением памяти. P30 Lite New Edition теперь может иметь до 6 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, в отличие от максимальной конфигурации 4 ГБ / 128 ГБ на более старой модели. Все остальное остается точно таким же - дизайн, конфигурация камеры, SoC и аккумулятор.
Таким образом, Huawei может переиздать все свои телефоны 2019 года без необходимости получения новых лицензий для Служб Google. К сожалению, он не сможет продолжать в том же духе длительное время, и мы надеемся, что фиаско с полным запретом торговли рано или поздно придет к удачному решению.