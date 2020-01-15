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Новый патент Xiaomi показывает дизайн всплывающей камеры с 7 датчиками

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MobilZone / Гаджеты
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Патентные заявки представляют собой интересную возможность увидеть, что производители смартфонов экспериментируют за закрытыми дверями. Последний, с которым мы столкнулись, был от Xiaomi и недавно был авторизован CNIPA (Национальная администрация интеллектуальной собственности Китая), что дает нам новый взгляд на дизайн всплывающих камер. Рассматриваемый дизайн размещает переднюю и заднюю камеры на одном и том же выдвижном механизме.
Патент раскрывает три различных варианта конструкции, начиная с двух установок с двумя камерами спереди и сзади и заканчивая двойной установкой спереди и массивом из пяти датчиков сзади. Фактический механизм всплывающих окон довольно широк и занимает большую часть пространства над экраном. Конечно, патенты не всегда достигают стадии производства, но было бы интересно узнать, как Xioami может собрать столько датчиков в таком узком корпусе.
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