Макеты изображения Samsung Galaxy Z Flip выглядят потрясающе

Рендеринг Джузеппе Спинелли через LetsGoDigital

2020 год становится очень интересным годом для инноваций смартфонов. В частности, складные смартфоны непреднамеренно вызывают возврат форм-фактора раскладушка с полностью складными дисплеями. После объявления Motorola Razr Samsung выпустила Galaxy Z Flip (ранее известную как Galaxy Bloom).Люди впроизвели некоторые макет-рендеры входящего складного телефона на основе предыдущих тизеров и утечек живого изображения раскладушки Samsung.Макеты дают нам действительно хорошее представление о том, как может выглядеть новый телефон Samsung. Шарнирный механизм выглядит поразительно похожим на механизм на Galaxy Fold. Справа от нижней части телефона есть клавиша включения, а справа от верхней половины - качелька громкости. Рядом с основными двумя камерами есть небольшой внешний дисплей и одиночная светодиодная вспышка.Внутренний дисплей оснащен перфорированным дисплеем со встроенной селфи-камерой, по слухам, 10-мегапиксельной. По слухам, раскладушка оснащена чипсетом Snapdragon 855 и поддерживает некоторую сверхбыструю зарядку для установки с двумя батареями. Один из них, как говорят, составляет 900 мАч, емкость другого неизвестна.Galaxy Z Flip, возможно, станет первым потребительским смартфоном, оснащенным складным стеклом, в то время как в других складных телефонах для сгибаемой поверхности экрана используются пластиковые материалы. Сам экран должен раскладываться на довольно большой 6,7-дюймовый экран.Изображения и видео на самом деле не оставляют много для воображения в отделе эстетики, но все еще остается много вопросов без ответа, а технические характеристики остаются неопознанными. Возможно, Galaxy Z Fold будет представлен одновременно с серией Samsung Galaxy S20 на мероприятии Samsung Unpacked в следующем месяце.