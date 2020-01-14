Samsung Galaxy S9 получает еще одно бета-обновление Android 10

В ноябре прошлого года Samsung объявила, что начнет выпускать стабильное обновление One UI 2.0 на базе Android 10 для Galaxy S9 и Galaxy S9 + в этом месяце, но через две недели в январе Samsung все еще устраняет ошибки. На прошлой неделе Samsung выпустила бета-версию Android 10 для дуэта S9, и теперь она запускает еще одну бета-версию Android 10 для пары S9.
Новая бета-версия - G96 * XXU7ZTA9 и весит около 115 МБ. Прошивка добавляет новое приложение Samsung Camera и устраняет проблему, которая не позволяет пользователям вводить PIN-код в клавиатуре безопасности Samsung Pay.
Также есть патч для тех, кто не может использовать мобильные данные у операторов MVNO.
Это обновление в настоящее время распространяется в Индии, но вскоре должно распространиться на другие регионы, где была объявлена бета-программа One UI 2.0 для S9 Duo.
Если вы зарегистрированы в бета-программе, вы можете загрузить обновление, перейдя в меню «Настройки» > « Обновление программного обеспечения» на своем S9 / S9 +.
Новая бета-версия - G96 * XXU7ZTA9 и весит около 115 МБ. Прошивка добавляет новое приложение Samsung Camera и устраняет проблему, которая не позволяет пользователям вводить PIN-код в клавиатуре безопасности Samsung Pay.
Также есть патч для тех, кто не может использовать мобильные данные у операторов MVNO.
Это обновление в настоящее время распространяется в Индии, но вскоре должно распространиться на другие регионы, где была объявлена бета-программа One UI 2.0 для S9 Duo.
Если вы зарегистрированы в бета-программе, вы можете загрузить обновление, перейдя в меню «Настройки» > « Обновление программного обеспечения» на своем S9 / S9 +.