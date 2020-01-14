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iPhone 9 от Apple будет иметь крутые характеристики

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MobilZone / Гаджеты
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Самым старым телефоном Apple на рынке является iPhone 8, и компания из Купертино планирует использовать его в качестве основы для своего более дешевого и компактного предложения. Новые отчеты от поставщиков, которые посетили CES 2020 и говорили с источником из Японии, пролили некоторый свет на его спецификации.

Согласно информации, Apple хочет представить iPhone 9 с корпусом iPhone 8, новейшим чипсетом A13 Bionic и Face ID, но при этом опустить Touch ID и кнопку, чтобы освободить место для экрана большего размера.
Принятие камеры TrueDepth и удаление сканера отпечатков пальцев позволит увеличить дисплей с 4,7 "до 5,4". Камера также будет обновлена, как и сопровождающая ее светодиодная вспышка.
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