Все модели Samsung Galaxy S20 будут иметь 12 ГБ оперативной памяти

Просочившиеся живые изображения и изображения корпусов показали нам семейство Samsung Galaxy S20 снаружи, но ходят слухи, что флагманское трио будет иметь 12 ГБ ОЗУ в стандартной комплектации.
Предыдущее поколение имело по большей части 8 ГБ, за исключением Galaxy S10 + с высочайшими характеристиками - 12 ГБ. Galaxy S10e даже начинался с 6 ГБ, хотя в этом году не будет модели «е», и кажется, что это скорее правильный шаг, чем просто переименование.
Учитывая, что первые 16 ГБ телефоны еще не появились, есть вероятность, что 12 ГБ будет единственной конфигурацией ОЗУ для телефонов Galaxy S20. Samsung может нас удивить, но до сих пор мы не видели никаких доказательств в тестах производительности более 12 ГБ.
Телефоны S20 будут работать на Snapdragon 865 или Exynos 9830, в зависимости от региона. В этом году Samsung, как сообщается, будет использовать чипы Qualcomm в большем количестве мест, чем обычно, однако, в Европе будут телефоны на базе Exynos.
Трио Samsung Galaxy S20 будет представлено на мероприятии Unpacked 11 февраля в Сан-Франциско.
Предыдущее поколение имело по большей части 8 ГБ, за исключением Galaxy S10 + с высочайшими характеристиками - 12 ГБ. Galaxy S10e даже начинался с 6 ГБ, хотя в этом году не будет модели «е», и кажется, что это скорее правильный шаг, чем просто переименование.
Учитывая, что первые 16 ГБ телефоны еще не появились, есть вероятность, что 12 ГБ будет единственной конфигурацией ОЗУ для телефонов Galaxy S20. Samsung может нас удивить, но до сих пор мы не видели никаких доказательств в тестах производительности более 12 ГБ.
Телефоны S20 будут работать на Snapdragon 865 или Exynos 9830, в зависимости от региона. В этом году Samsung, как сообщается, будет использовать чипы Qualcomm в большем количестве мест, чем обычно, однако, в Европе будут телефоны на базе Exynos.
Трио Samsung Galaxy S20 будет представлено на мероприятии Unpacked 11 февраля в Сан-Франциско.