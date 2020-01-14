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Следующая Nubia Red Magic будет иметь супернавороченный экран

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MobilZone / Гаджеты
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Генеральный директор игрового бренда Nubia уже усердно работает над своим новым устройством, сообщил генеральный директор Weibo. Он поделился снимком экрана, сообщив, что компания представит телефон, который будет поддерживать максимальную частоту обновления 144 Гц, а также другие опции, такие как 90 Гц и 120 Гц.

Руководитель также назвал устройство «Red Magic 5G phone», подтвердив, что оно будет иметь связь следующего поколения, что не является сюрпризом, учитывая, что все производители прыгают на обманчивом поезде.
Скриншот из телефона Nubia Red Magic 5G

Ранее в этом месяце Ni Fei, генеральный директор Nubia, сообщил, что новый флагман будет иметь три камеры сзади и будет оснащен чипсетом Snapdragon 865. Поскольку речь идет о 5G, SoC будет соединен с модемом Snapdragon X55.

Существует вероятность, что у следующего телефона Nubia Red Magic также будет версия с последним чипсетом Qualcomm, но с другим модемом, чтобы сохранить более низкую цену для рынков, которые не готовы к 5G.
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