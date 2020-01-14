Xiaomi демонстрирует крутую возможность Redmi K30 5G

Буквально в прошлом месяце вышел первый телефон Redmi с экраном с высокой частотой обновления, Redmi K30 и его вариант 5G имели ЖК-панели 120 Гц IPS. Возможно, это не самое лучшее, что может дать K30 - вице-президент Xiaomi Лу Вейбинг (Lu Weibing) опубликовал видео о экране Redmi K30 5G, работающем с частотой 144 Гц.



Вице-президент говорит, что это был тест в лаборатории, и не уточнил, выпустит ли компания официальное обновление, которое увеличит частоту обновления экрана.





Аппаратные средства явно способны работать на частоте 144 Гц, но есть и другие соображения - например, есть мод, созданный сообществом для Redmi K20, который работает на экране с частотой 75 Гц, и один для Mi 9, который работает на частоте 84 Гц. Однако, эти скорости никогда не были официально разрешены, так как они влияют на заряд батареи.



Частота 144 Гц довольно распространена среди настольных игровых мониторов - на самом деле это обычно самый низкий вариант, 120 Гц - это больше для ноутбука (и теперь для телефонов тоже). На прошлой неделе на CES Asus представила первый игровой монитор с частотой 360 Гц, поэтому войны за частоту обновления настольных и мобильных телефонов еще далеко не закончены.



Как бы там ни было, утечка спецификаций для Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro предполагает использование 90 Гц OLED, так что вряд ли это намек на то, что будет. Фактически, это будет первый телефон в премиум-серии Mi с 90 Гц, не говоря уже о 120 Гц или выше.