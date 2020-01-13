Apple собирается продать 80-85 миллионов iPhone с 5G

Надежный аналитик Apple Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) опубликовал заметку, в которой он предсказывает, что Apple выпустит четыре модели iPhone с 5G-подключением и продаст их в большом количестве. Ранее были предположения, что Купертино сначала запустит модели с частотой менее 6 ГГц и задержит телефоны mmWave на начало 2021 года.
Куо опровергает эти предположения, утверждая, что две версии будут запущены одновременно в сентябре этого года. Пять рынков, США, Канада, Великобритания, Япония и Корея, получат телефоны, которые поддерживают как 5-ГГц, так и MMW-волн до 6 ГГц. Они более сложны, что и стало причиной предполагаемой задержки.
Однако, некоторые операторы получают телефоны, которые поддерживают только частоту ниже 6 ГГц (этот стандарт медленнее, чем mmWave, но имеет гораздо лучшее покрытие). Кроме того, похоже, что у младших айфонов будет отсутствовать опция mmWave.
По словам Куо, страны, в которых покрытие 5G практически отсутствует, получат телефоны с отключенной поддержкой 5G. Это говорит об аппаратных упущениях, поэтому включить 5G с помощью простого программного переключения будет невозможно.
По его прогнозам, Apple будет продавать от 80 до 85 миллионов iPhone, основываясь на возможности подключения 5G и обновленном дизайне. Это наравне с ранними прогнозами для семейства iPhone 11, хотя и ниже прогноза в 100 миллионов единиц, который всплыл в ноябре прошлого года.
Куо опровергает эти предположения, утверждая, что две версии будут запущены одновременно в сентябре этого года. Пять рынков, США, Канада, Великобритания, Япония и Корея, получат телефоны, которые поддерживают как 5-ГГц, так и MMW-волн до 6 ГГц. Они более сложны, что и стало причиной предполагаемой задержки.
Однако, некоторые операторы получают телефоны, которые поддерживают только частоту ниже 6 ГГц (этот стандарт медленнее, чем mmWave, но имеет гораздо лучшее покрытие). Кроме того, похоже, что у младших айфонов будет отсутствовать опция mmWave.
По словам Куо, страны, в которых покрытие 5G практически отсутствует, получат телефоны с отключенной поддержкой 5G. Это говорит об аппаратных упущениях, поэтому включить 5G с помощью простого программного переключения будет невозможно.
По его прогнозам, Apple будет продавать от 80 до 85 миллионов iPhone, основываясь на возможности подключения 5G и обновленном дизайне. Это наравне с ранними прогнозами для семейства iPhone 11, хотя и ниже прогноза в 100 миллионов единиц, который всплыл в ноябре прошлого года.