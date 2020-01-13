Стало известно официальное название Samsung Galaxy Fold 2

Мы уже видели складывающийся раскладной телефон Galaxy несколько раз, и есть большие шансы, что он появится вместе с S20 11 февраля. Однако, в новой разработке мы узнаем, что она не станет преемницей Galaxy Fold, а станет началом новой линейки.
Ранее мы слышали, что телефон будет называться Galaxy Bloom, поскольку именно так его называл DJ Koh - глава Samsung по мобильному телефону. Теперь, согласно известной ледяной вселенной, Bloom был только кодовым названием с конечным продуктом, который будет продаваться как Galaxy Z Flip.
Прозвище Bloom на прошлой неделе было подкреплено размытым фото того, что выглядит как официальный плакат или, возможно, слайд презентации. Это новое название Galaxy Z Flip было опубликовано вместе с баннером. Конечно, нет никаких доказательств его подлинности, за исключением отличного послужного списка источника.
Грядущая складная трубка Samsung на данный момент очень таинственна. Помимо некоторых предполагаемых живых фотографий и слухов о сверхбыстрой зарядке, мы мало что знаем о характеристиках. Совсем недавно мы услышали слух о том, что «Fold 2» будет придерживаться более старого чипсета Snapdragon 855.
Мы будем держать вас в курсе дальнейших новостей, информации и событий по этой теме.
Ранее мы слышали, что телефон будет называться Galaxy Bloom, поскольку именно так его называл DJ Koh - глава Samsung по мобильному телефону. Теперь, согласно известной ледяной вселенной, Bloom был только кодовым названием с конечным продуктом, который будет продаваться как Galaxy Z Flip.
Galaxy Z Flip pic.twitter.com/WKA5mpICVE— Ice universe (@UniverseIce) January 12, 2020
Прозвище Bloom на прошлой неделе было подкреплено размытым фото того, что выглядит как официальный плакат или, возможно, слайд презентации. Это новое название Galaxy Z Flip было опубликовано вместе с баннером. Конечно, нет никаких доказательств его подлинности, за исключением отличного послужного списка источника.
Грядущая складная трубка Samsung на данный момент очень таинственна. Помимо некоторых предполагаемых живых фотографий и слухов о сверхбыстрой зарядке, мы мало что знаем о характеристиках. Совсем недавно мы услышали слух о том, что «Fold 2» будет придерживаться более старого чипсета Snapdragon 855.
Мы будем держать вас в курсе дальнейших новостей, информации и событий по этой теме.