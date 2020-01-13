Samsung Galaxy S20 + показывается на живых изображениях

Samsung Galaxy S20 + 5G спереди и сзади

11 февраля в Samsung состоится мероприятие Unpacked, и мы ожидаем увидеть там следующие флагманские смартфоны Galaxy. Слухи указывали на название Galaxy S20, чтобы отпраздновать новое культурное десятилетие и 2020 год, и теперь мы видим живые изображения устройства, которые утекли в сеть, подтверждая это.Samsung Galaxy S20 + 5G был сфотографирован спереди и сзади - это верно, есть также утечка фото блока камеры. Похоже, что в телефоне будет четыре обычных датчика в прямоугольной конфигурации, соединенные светодиодной вспышкой и каким-то специальным датчиком или отверстием для микрофона.Передняя часть Galaxy S20 + показывает, что экран будет сохранять свои более острые изогнутые края, похожие на семейство Galaxy S10 и в отличие от Galaxy Note 10.Ходят слухи, что четырехмодульная камера на задней панели оснащена новым 108-мегапиксельным датчиком Байера с разрешением 9 к 1, который должен делать 12-мегапиксельные кадры с огромными пикселями в сочетании с ультрашироким датчтком и телеобъективом.