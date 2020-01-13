OnePlus 8 Pro будет иметь 12 ГБ оперативной памяти

Мы уже знаем, что OnePlus анонсирует три новых телефона в первой половине года. Существует OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, которые являются преемниками прошлогодних OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro соответственно. Мы также получим третье устройство под названием OnePlus 8 Lite. В преддверии даты релиза, которая, вероятно, будет раньше в этом году по сравнению с прошлым годом, OnePlus 8 Pro был замечен на Geekbench.
Тестирование устройства проводилось в пятницу, 10 января, и в базе данных Geekbench оно отображается как «GALILEI IN2023». Он работает под управлением Android 10 и имеет 12 ГБ оперативной памяти в сочетании с процессором Snapdragon 865. Мы знаем, что это Snapdragon 865, потому что у него такое же название материнской платы, что и у флагмана Sony Xperia, который был замечен на Geekbench в прошлом месяце.
OnePlus 8 Pro набрал 4296 баллов в одноядерном тесте и 12 531 балл в многоядерном тесте. Оценки ниже, чем у телефона Sony, который, по нашему мнению, является флагманом Xperia 5.
OnePlus 8 Pro будет иметь изогнутый AMOLED-дисплей с отверстием в верхнем левом углу и, как сообщается, частоту обновления 120 Гц. Он также будет иметь камеры на задней панели и сканер отпечатков пальцев. Телефон будет поставляться в нескольких конфигурациях с базовой моделью, имеющей 8 ГБ оперативной памяти.
Тестирование устройства проводилось в пятницу, 10 января, и в базе данных Geekbench оно отображается как «GALILEI IN2023». Он работает под управлением Android 10 и имеет 12 ГБ оперативной памяти в сочетании с процессором Snapdragon 865. Мы знаем, что это Snapdragon 865, потому что у него такое же название материнской платы, что и у флагмана Sony Xperia, который был замечен на Geekbench в прошлом месяце.
OnePlus 8 Pro набрал 4296 баллов в одноядерном тесте и 12 531 балл в многоядерном тесте. Оценки ниже, чем у телефона Sony, который, по нашему мнению, является флагманом Xperia 5.
OnePlus 8 Pro будет иметь изогнутый AMOLED-дисплей с отверстием в верхнем левом углу и, как сообщается, частоту обновления 120 Гц. Он также будет иметь камеры на задней панели и сканер отпечатков пальцев. Телефон будет поставляться в нескольких конфигурациях с базовой моделью, имеющей 8 ГБ оперативной памяти.