ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

14:00
Samsung представляет свой защищённый смартфон Galaxy XCover Pro
12:00
Samsung Galaxy S20 + показывается на живых изображениях
10:00
OnePlus 8 Pro будет иметь 12 ГБ оперативной памяти
07:14
Выпущено обновление Android 10 для владельцев Xiaomi Mi A2
17:50
Топ-менеджер компании Xiaomi раскрыл стоимость и дату анонса Xiaomi Mi 10
14:35
Как долго живет Mi Note 10 с его 5260 мАч аккумулятором
20:00
Realme C3s скоро будет официально анонсирован
18:00
Apple сделает будущий Apple Pencil с невероятными возможностями
16:00
Apple запустила программу бесплатной замены некоторых Smart Battery Case
14:00
Xiaomi запатентовала два нетрадиционных складных телефона
12:00
Black Shark 3 стал первым телефоном с 16 ГБ оперативной памяти
10:00
Huawei Y9 Prime (2019) получает обновление EMUI 10 на базе Android 10
08:00
Apple продаст свой двухмиллиардный iPhone уже в этом году
20:25
Samsung Galaxy M31 получит макро-камеру, как у A51
18:00
OnePlus на следующей неделе представит свою новую технологию экрана
16:00
Генеральный директор Samsung раскрывает имя следующего складного смартфона
14:00
Huawei продали огромное количество Mate X за месяц
12:00
MIUI 12 от Xiaomi появится в третьем квартале 2020 года
10:00
Samsung продемонстрировала новый смартфон с раскладным экраном
08:00
Поставки iPhone в Китае серьёзно выросли в декабре
20:00
В сеть утекли технические характеристики Samsung Galaxy Tab S6 5G
18:00
Samsung сделал защищенный от отпечатков пальцев портативный SSD
16:00
Realme показывает свой собственный фитнес-трекер
14:00
Xiaomi Mi Band 5 будет с 1,2-дюймовым дисплеем и NFC на глобальных устройствах
12:00
Apple App Store бьёт рекорд из заработков в 2020 году
10:00
Samsung продал огромное количество смартфонов Galaxy Fold в 2019 году
08:00
Xiaomi Mi 8 получает стабильную версию Android 10
20:00
Xiaomi выпускает детские обучающие часы Mitu 4Pro
18:00
Рендеры iPhone 9 показывают нам предстоящий смартфон от Apple
16:00
Пятимодульная камера Huawei P40 Pro показана на снимках
14:00
OnePlus получает новую функцию оптимизированной зарядки
12:00
OnePlus Concept One представлен с исчезающей камерой
10:01
Android 10 прибывает на Motorola One Vision
 Больше новостей
» » Выпущено обновление Android 10 для владельцев Xiaomi Mi A2
-

Выпущено обновление Android 10 для владельцев Xiaomi Mi A2

Поделиться:
MobilZone / Softnews / Гаджеты
381
Несколько дней назад мы сообщили, что владельцы Xiaomi Mi A3 подали петицию, чтобы заставить Xiaomi выпустить обновление Android 10 для телефона. Что можно назвать сюрпризом, Xiaomi выпустила обновление Android 10… для Mi A2.

Да, обновление Android 10 теперь доступно для более старой Mi A2, выпущенной в 2018 году. Однако, есть вероятность, что Mi A3 вскоре последует, поскольку Xiaomi выпустила ядра Android 10 для обоих устройств одновременно.
Обновление Mi A2 весит почти 1,3 ГБ. Наряду со всеми новыми функциями, которые предлагает Android 10, такими как «Умные ответы», «Темный режим», родительский контроль Family Link в Digital Wellbeing и новая навигация жестами; обновление также поставляется с исправлением безопасности от декабря 2019 года, а приложение камеры имеет новый значок.

Есть несколько проблем, о которых сообщили те, кто уже обновился. Говорят, что в некоторых местах есть глюки пользовательского интерфейса, а VoWiFi отсутствует. В то время как другой пользователь сказал, что Сервисы Google перестали работать на некоторое время, прежде чем все нормализовалось. Есть также несколько ошибок в приложении камеры и до сих пор нет поддержки camera2api.

Похоже, Xiaomi поспешила с обновлением. Мы рекомендуем вам подождать, пока больше пользователей оставят свои отзывы. И если вы собираетесь обновить, убедитесь, что вы создали резервную копию своих данных.

Mi A2 запущен с Android Oreo из коробки и был обновлен до Android 9 Pie в том же году. Существует высокая вероятность того, что это последнее крупное обновление ОС.
Prostotech google play Prostotech google play
Комментарии для сайта Cackle