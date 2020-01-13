Выпущено обновление Android 10 для владельцев Xiaomi Mi A2

Несколько дней назад мы сообщили, что владельцы Xiaomi Mi A3 подали петицию, чтобы заставить Xiaomi выпустить обновление Android 10 для телефона. Что можно назвать сюрпризом, Xiaomi выпустила обновление Android 10… для Mi A2.
Да, обновление Android 10 теперь доступно для более старой Mi A2, выпущенной в 2018 году. Однако, есть вероятность, что Mi A3 вскоре последует, поскольку Xiaomi выпустила ядра Android 10 для обоих устройств одновременно.
Обновление Mi A2 весит почти 1,3 ГБ. Наряду со всеми новыми функциями, которые предлагает Android 10, такими как «Умные ответы», «Темный режим», родительский контроль Family Link в Digital Wellbeing и новая навигация жестами; обновление также поставляется с исправлением безопасности от декабря 2019 года, а приложение камеры имеет новый значок.
Есть несколько проблем, о которых сообщили те, кто уже обновился. Говорят, что в некоторых местах есть глюки пользовательского интерфейса, а VoWiFi отсутствует. В то время как другой пользователь сказал, что Сервисы Google перестали работать на некоторое время, прежде чем все нормализовалось. Есть также несколько ошибок в приложении камеры и до сих пор нет поддержки camera2api.
Похоже, Xiaomi поспешила с обновлением. Мы рекомендуем вам подождать, пока больше пользователей оставят свои отзывы. И если вы собираетесь обновить, убедитесь, что вы создали резервную копию своих данных.
Mi A2 запущен с Android Oreo из коробки и был обновлен до Android 9 Pie в том же году. Существует высокая вероятность того, что это последнее крупное обновление ОС.
Да, обновление Android 10 теперь доступно для более старой Mi A2, выпущенной в 2018 году. Однако, есть вероятность, что Mi A3 вскоре последует, поскольку Xiaomi выпустила ядра Android 10 для обоих устройств одновременно.
Обновление Mi A2 весит почти 1,3 ГБ. Наряду со всеми новыми функциями, которые предлагает Android 10, такими как «Умные ответы», «Темный режим», родительский контроль Family Link в Digital Wellbeing и новая навигация жестами; обновление также поставляется с исправлением безопасности от декабря 2019 года, а приложение камеры имеет новый значок.
Есть несколько проблем, о которых сообщили те, кто уже обновился. Говорят, что в некоторых местах есть глюки пользовательского интерфейса, а VoWiFi отсутствует. В то время как другой пользователь сказал, что Сервисы Google перестали работать на некоторое время, прежде чем все нормализовалось. Есть также несколько ошибок в приложении камеры и до сих пор нет поддержки camera2api.
Похоже, Xiaomi поспешила с обновлением. Мы рекомендуем вам подождать, пока больше пользователей оставят свои отзывы. И если вы собираетесь обновить, убедитесь, что вы создали резервную копию своих данных.
Mi A2 запущен с Android Oreo из коробки и был обновлен до Android 9 Pie в том же году. Существует высокая вероятность того, что это последнее крупное обновление ОС.