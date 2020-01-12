Топ-менеджер компании Xiaomi раскрыл стоимость и дату анонса Xiaomi Mi 10

Топ-менеджер китайской компании Xiaomi Ван Тенг Томас не удержался, и слил в сеть цену и дату анонса Xiaomi Mi 10. Вскоре он удалил свой пост, однако было уже поздно: читатели сохранили скриншоты.



Известно, что компания собирается в скором времени анонсировать флагманские смартфоны серии Xiaomi Mi 10. Отметим, что линейка будет представлена моделями Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro.



Как отметил в своем сообщении менеджер, пользователям, которые хотят приобрести гаджет по цене не выше 505 долларов, он рекомендует Xiaomi Mi CC9 Pro или Redmi K30.



А любителям дорогостоящих устройств, Ван Тенг Томас посоветовал дождаться Китайского Нового года, который наступит 25 января 2020 года и будет праздноваться до 10 февраля. Новые флагманы представят именно в этот период.

Стоит сказать, что компания Xiaomi должна анонсировать свой новый флагман до 11 февраля. Ведь именно на это число запланирован анонс Samsung Galaxy S20.



Отметим, что минимальная стоимость Xiaomi Mi 10 превысит 505 долларов, но речь идет о рынке Поднебесной. А в Европе базовая версия нового смартфона будет стоить значительно дороже.