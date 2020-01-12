ProstoTECH - Новости современных технологий 2017 года

Последние новости

17:50
Топ-менеджер компании Xiaomi раскрыл стоимость и дату анонса Xiaomi Mi 10
14:35
Как долго живет Mi Note 10 с его 5260 мАч аккумулятором
20:00
Realme C3s скоро будет официально анонсирован
18:00
Apple сделает будущий Apple Pencil с невероятными возможностями
16:00
Apple запустила программу бесплатной замены некоторых Smart Battery Case
14:00
Xiaomi запатентовала два нетрадиционных складных телефона
12:00
Black Shark 3 стал первым телефоном с 16 ГБ оперативной памяти
10:00
Huawei Y9 Prime (2019) получает обновление EMUI 10 на базе Android 10
08:00
Apple продаст свой двухмиллиардный iPhone уже в этом году
20:25
Samsung Galaxy M31 получит макро-камеру, как у A51
18:00
OnePlus на следующей неделе представит свою новую технологию экрана
16:00
Генеральный директор Samsung раскрывает имя следующего складного смартфона
14:00
Huawei продали огромное количество Mate X за месяц
12:00
MIUI 12 от Xiaomi появится в третьем квартале 2020 года
10:00
Samsung продемонстрировала новый смартфон с раскладным экраном
08:00
Поставки iPhone в Китае серьёзно выросли в декабре
20:00
В сеть утекли технические характеристики Samsung Galaxy Tab S6 5G
18:00
Samsung сделал защищенный от отпечатков пальцев портативный SSD
16:00
Realme показывает свой собственный фитнес-трекер
14:00
Xiaomi Mi Band 5 будет с 1,2-дюймовым дисплеем и NFC на глобальных устройствах
12:00
Apple App Store бьёт рекорд из заработков в 2020 году
10:00
Samsung продал огромное количество смартфонов Galaxy Fold в 2019 году
08:00
Xiaomi Mi 8 получает стабильную версию Android 10
20:00
Xiaomi выпускает детские обучающие часы Mitu 4Pro
18:00
Рендеры iPhone 9 показывают нам предстоящий смартфон от Apple
16:00
Пятимодульная камера Huawei P40 Pro показана на снимках
14:00
OnePlus получает новую функцию оптимизированной зарядки
12:00
OnePlus Concept One представлен с исчезающей камерой
10:01
Android 10 прибывает на Motorola One Vision
08:00
Diesel выпускает умные часы Fadelite с WearOS и Snapdragon 3100
22:00
Сочетание мощности и элегантности: планшеты Lenovo
20:00
Realme поставила 25 миллионов телефонов в 2019 году
18:00
Первая распродажа Redmi K30 5G закончилась через два часа
 Больше новостей
» » Топ-менеджер компании Xiaomi раскрыл стоимость и дату анонса Xiaomi Mi 10
-

Топ-менеджер компании Xiaomi раскрыл стоимость и дату анонса Xiaomi Mi 10

Поделиться:
MobilZone
357
Топ-менеджер китайской компании Xiaomi Ван Тенг Томас не удержался, и слил в сеть цену и дату анонса Xiaomi Mi 10. Вскоре он удалил свой пост, однако было уже поздно: читатели сохранили скриншоты.

Известно, что компания собирается в скором времени анонсировать флагманские смартфоны серии Xiaomi Mi 10. Отметим, что линейка будет представлена моделями Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro.

Как отметил в своем сообщении менеджер, пользователям, которые хотят приобрести гаджет по цене не выше 505 долларов, он рекомендует Xiaomi Mi CC9 Pro или Redmi K30.

А любителям дорогостоящих устройств, Ван Тенг Томас посоветовал дождаться Китайского Нового года, который наступит 25 января 2020 года и будет праздноваться до 10 февраля. Новые флагманы представят именно в этот период.
Стоит сказать, что компания Xiaomi должна анонсировать свой новый флагман до 11 февраля. Ведь именно на это число запланирован анонс Samsung Galaxy S20.

Отметим, что минимальная стоимость Xiaomi Mi 10 превысит 505 долларов, но речь идет о рынке Поднебесной. А в Европе базовая версия нового смартфона будет стоить значительно дороже.
Prostotech google play Prostotech google play
Комментарии для сайта Cackle