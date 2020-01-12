Как долго живет Mi Note 10 с его 5260 мАч аккумулятором

Аппаратные характеристики Mi Note 10 представлены 6 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти, которые определяют производительность вместе с процессором Qualcomm Snapdragon 730G. Кто-то скажет, что данная мобильная платформа прямиком из среднего сегмента и будет прав, однако архитектура используется та же, что и в случае с Snapdragon 855.Чтобы не переполнять материал техническими терминами, проще будет описать опыт работы со смартфоном: интерфейс отображается идеально, нет ни микроподлагиваний, ни задумчивости, приложения и игры запускаются сразу же после нажатия иконки.В случае с требовательными игрушками, дело обстоит следующим образом: PUBG автоматически выставил максимальные настройки графики, которые не смогли перегрузить графический видеоускоритель, ибо лагов не было. За полчаса игры смартфон слегка нагрелся. Ситуация с мобильными танками та же самая: 60 кадров в секунду даже на ультра-графике.Сам факт того, что Mi Note 10 оснащен аккумулятором емкостью 5260 мАч, вызывает доверие и некоторое предвосхищение долгой работы от одного полного заряда. К тому же гаджет оснащен AMOLED-дисплеем, который точно поможет выиграть еще 30% автономности при использовании темных тем приложений и интерфейса.Все это в конечном счете привело к следующим цифрам: на средней яркости экрана воспроизведение видеоролика в FullHD-разрешении продержалось 23 часа, то есть почти полные сутки. Игры — процесс более энергозатратный, а потому 15% за час игры в PUBG — это все еще достойный результат.Итого, имеем смартфон, который даже в сложном сценарии использования дает полный рабочий день без подзарядки, тогда как сбалансированный сценарий использования позволит не заряжать Mi Note 10 подчас до двух дней подряд.В комплекте со смартфоном идет адаптер питания на 30 Вт, потому что Mi Note 10 поддерживает быструю зарядку такой мощности. С ним устройство зарядится с нуля до 100% всего за 70 минут.