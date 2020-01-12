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Как долго живет Mi Note 10 с его 5260 мАч аккумулятором

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MobilZone
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Смартфон, который сочетает в себе характеристики флагманского и где-то даже прорывного устройства, наконец появился в продаже. Наверняка, многим интересно, а какова реальная автономность Mi Note 10? Расскажем в данном материале. 

Поиграть точно хватит

Аппаратные характеристики Mi Note 10 представлены 6 Гб оперативной и 128 Гб постоянной памяти, которые определяют производительность вместе с процессором Qualcomm Snapdragon 730G. Кто-то скажет, что данная мобильная платформа прямиком из среднего сегмента и будет прав, однако архитектура используется та же, что и в случае с Snapdragon 855. 

Чтобы не переполнять материал техническими терминами, проще будет описать опыт работы со смартфоном: интерфейс отображается идеально, нет ни микроподлагиваний, ни задумчивости, приложения и игры запускаются сразу же после нажатия иконки.
В случае с требовательными игрушками, дело обстоит следующим образом: PUBG автоматически выставил максимальные настройки графики, которые не смогли перегрузить графический видеоускоритель, ибо лагов не было. За полчаса игры смартфон слегка нагрелся. Ситуация с мобильными танками та же самая: 60 кадров в секунду даже на ультра-графике. 
Ну ладно, а с автономностью то что?

Сам факт того, что Mi Note 10 оснащен аккумулятором емкостью 5260 мАч, вызывает доверие и некоторое предвосхищение долгой работы от одного полного заряда. К тому же гаджет оснащен AMOLED-дисплеем, который точно поможет выиграть еще 30% автономности при использовании темных тем приложений и интерфейса. 

Все это в конечном счете привело к следующим цифрам: на средней яркости экрана воспроизведение видеоролика в FullHD-разрешении продержалось 23 часа, то есть почти полные сутки. Игры — процесс более энергозатратный, а потому 15% за час игры в PUBG — это все еще достойный результат. 

Итого, имеем смартфон, который даже в сложном сценарии использования дает полный рабочий день без подзарядки, тогда как сбалансированный сценарий использования позволит не заряжать Mi Note 10 подчас до двух дней подряд. 

В комплекте со смартфоном идет адаптер питания на 30 Вт, потому что Mi Note 10 поддерживает быструю зарядку такой мощности. С ним устройство зарядится с нуля до 100% всего за 70 минут. 
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